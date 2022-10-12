Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı

12.10.2022 14:07

Kars'ta görevli olan ve kızı prematüre doğan doktor Serhat Özkan, 29 haftalık hastası minik Eylül'ün tedavisi için ambulans ile Kars'tan Erzurum'a yolculuk yaptı.

Kars'ta görevli olan ve kızı prematüre doğan doktor Serhat Özkan, 29 haftalık hastası minik Eylül'ün tedavisi için ambulans ile Kars'tan Erzurum'a yolculuk yaptı.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Hisaryönü köyünde çobanlık yapan baba Tayfur ile eşi Sibel Kerekli'nin 29 haftalık kızları Eylül, bin 300 gram dünyaya geldi.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde Yeni Doğan Uzmanı Dr. Serhat Özkan kontrolünde yaklaşık bir ay hastanede yatan minik Eylül, burada çeşitli tedaviler aldı ve yaklaşık bin 700 gram oldu.

Eylül'ün, prematüre doğan bebeklerin retina tabakasında, damarsız alanlarda ortaya çıkan ve sinir hasarına yol açarak görme kaybına neden olan rop (retinopati) hastalığı görülme riski bulunduğu belirlendi.

Tedavi edilmesi gereken Eylül, bu nedenle Kars'tan Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kızı da prematüre doğan Dr. Özkan, anne Sibel ve Eylül ile ambulansla yolculuk ederek, Eylül'ün gerekli tedavileri almasına yardımcı oldu.

Eylül, burada göz servisinde muayene olarak Kars'a geri dönecek.

Yeni Doğan Uzmanı Dr. Özkan, gazetecilere, prematüre doğan Eylül'ün Kars'taki hastanede yaklaşık 1 aylık kaldığını belirterek, "Biz de belli tedaviler aldı ve biraz büyüttük. Şu anda bin 700 gram civarında." dedi.

Özkan, Kars'taki şartların çok müsait olmadığını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Rop muayenesi dediğimiz çok küçük doğan bebeklerimize yaptığımız bir muayenemiz var. Onu göz hekimlerimiz yapıyor. Onu da yapacak hekim burada daha tecrübeli. Hem hassas bir nakil olduğu için hem de en ufak bir hatada çocuğu kaybetme riskimiz olduğu için Eylül ile gelmek istedim. Prematüre doğan bebeklerin gözlerinde rop gelişebiliyor, bunun takibi önemli. Eğer takip edilmezse körlük gelişebilir, takip edilirse önüne geçilebilir. O yüzden doğduktan bir ay sonra mutlaka bu takibin yapılması lazım."

Bu hassasiyet sebebiyle Eylül ile Kars'tan Erzurum'a gelmek istediğini aktaran Özkan, "Benim de kızım 600 gram doğdu. Az çok bu hassasiyetlere vakıfım, o yüzden Eylül ile geldim. Uzun bir süreç, burada muayene olacak geri dönecek. 7-8 saatlik bir süreç. O yüzden gelmem doğru olur diye düşündüm ve geldim." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kafasına poşet geçen kargayı öğretmen kurtardı Kafasına poşet geçen kargayı öğretmen kurtardı Erzurum haberi: U21 Karate Milli Takımı şampiyonaya Erzurum'da hazırlanıyor Erzurum haberi: U21 Karate Milli Takımı şampiyonaya Erzurum'da hazırlanıyor DOKTOR, 7 AYLIK DOĞAN BEBEKLE SEVK EDİLDİĞİ KENTE GİTTİ DOKTOR, 7 AYLIK DOĞAN BEBEKLE SEVK EDİLDİĞİ KENTE GİTTİ
Kaynak: AA

Erzurum, Eylül, Kars, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
17:11 AK Partili isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı!
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 19:26:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kızı prematüre doğan doktor, minik Eylül'ü tedavi yolculuğunda yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement