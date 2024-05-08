Kızılay'dan 8 Mayıs Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü'nde anlamlı sergi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kızılay'dan 8 Mayıs Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü'nde anlamlı sergi

Kızılay, 8 Mayıs Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü'nde 'Yüzyıllık Emanet, Esir Mektupları' adlı sergi düzenledi. Sergide, Türk Kızılay arşivinden derlenen ve 1. Dünya Savaşı dönemine ait yerli ve yabancı esir mektupları, kartlar, listeler, defterler, döneme ait pul ve zarflar ve fotoğraflara yer verildi.

08.05.2024 22:26
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Kızılay'dan 8 Mayıs Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü'nde anlamlı sergi

İSTANBUL - 8 Mayıs Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü Kızılay tarafından anlamlı bir sergi ile kutlandı. Karaköy Paket Postanesi'nde açılan "Yüzyıllık Emanet, Esir Mektupları" adlı sergide, Türk Kızılay arşivinden derlenen ve 1. Dünya Savaşı dönemine ait yerli ve yabancı esir mektupları, kartlar, listeler, defterler, döneme ait pul ve zarflar ve fotoğraflara yer verildi.

Kızılay, 8 Mayıs Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü Kızılay tarafından "Yüzyıllık Emanet, Esir Mektupları" adlı sergi

düzenledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TRT'nin yaptığı katkılarla gerçekleşen sergide, Türk Kızılay arşivinden derlenen ve 1. Dünya Savaşı dönemine ait yerli ve yabancı esir mektupları, kartlar, listeler, defterler, döneme ait pul ve zarflar ve fotoğraflara yer verildi. Mektuplar, Karaköy Paket Postanesi'nde geçtiğimiz günlerde ziyarete açılırken '8 Mayıs Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü' nedeniyle Türk Kızılayı tarafından sergi alanında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu yetkilileri, diplomatik misyon temsilcileri ile davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı,"Dünya Kızılay ve Kızılhaç hareketi modern zamanların ilk organize küresel hareketedir. Bu ilk iyilik hareketidir modern zamanlarda. İnsanlığın asırlardır biriktirdiği bu savaşçı ruhuna inat birçok ülkeden iyi insanlar bir araya gelerek 1.5 asır önce bu gönüllük hareketini kurdular. Bu hareketin bir diğer özeliği de gönüllük temeli üzerinde yükselmesidir. Dünyanın farklı coğrafyalarından, farklı renklerde, farklı şeylere inanan, farklı dinlere mensup, farklı renklerden birçok ülkeden iyi insanlar bir araya gelmişlerdir bu hareket vesilesiyle. Hareketin kurulmasına savaş alanında terk edilmiş insanlara ayrım yapmaksızın yardım etme duygusu vesile olmuştur. Sonra bu hareket nerede bir insanı kriz varsa, onun doğurduğu acıları dindirmeyi amaçlayarak bugüne kadar gelmiş, bundan sonra da gidecektir. Bu harekete mensup 191 ülkede birçok iyi insan var. Dünya haritasına önümüze koyup, elimizi nereye dokundurursak biliriz ki; orada bu hareketin mensubu gönüllüler, çalışanlar ve onlara destek veren iyi insanlar var. Ülkemiz bu hareketin saygın üyelerinden biridir. Çünkü milletimiz bu harekete güç verir. Bağışçılarımız ve gönüllülerimiz nerede bir insani kriz olsa orada olmamız için bize desteklerini esirgemiyorlar" dedi.

Ellialtı konuşmasının devamında, "Bugünün bir başka anlamı da bu mekanda yüzyıllık emanet esir mektuplarını sergiliyor olmamızdır. Birinci Dünya savaşı esnasında, düşman ülkelerin eline esir düşüp, ailelerinden haber alamayan, ailelerine haber gönderemeyenler o zamanki Kızılay yani Hilal-i Ahmer Esirle Komisyonuna mektup yazmış, kendi halleri, durumları hakkında bilgi vermiş, ailelerinden bilgi alıp, kendilerine ulaşmalarını istemişlerdir Kızılay'dan. Burada, o günle günümüz arasında ilişki kurmayı sağlıyor bu mektuplar. Çok güzel hikayeler var, çok nezih Türkçeyle yazılmış. Bir annenin mektubu var mesela. Oğlunun şurada, şurada esir olduğunu bildiğini ama haber alamadığını ve haber almak istediğini, kendisinden de ona haber ulaştırılmasını istediğini söylüyor. Yine askerlerin mektupları var, nefis bir Türkçeyle yazılmış. O günün ruhunu bugüneler taşıyor adeta. Onlar da yine ailelerinden haber almak, ailelerine haber ulaştırmak adına müracaat etmişler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kızılay'dan 8 Mayıs Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü'nde anlamlı sergi - Son Dakika

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