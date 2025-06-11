Kızılay Gökçeada Kadın Kolları 1. Yaşını Kutladı

Türk Kızılay Gökçeada Şubesi Kadın Kolları, kuruluşlarının 1. yıl dönümünü kutladı.

Şubeden yapılan açıklamada, Gökçeada'nın rüzgarında, Çanakkale'nin direnişinden ilham alan kadınların bir yıl önce Türk Kızılay çatısı altında buluştuğu belirtildi.

Kadınların sadece yardım etmediği, umut ve dayanışmanın sesi olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bir yıl, rakamlarla değil, iyileşen kalplerle, açılan kapılarla, kurulan gönül köprüleriyle ölçülür. Çanakkale'nin toprağında filizlenen bu merhamet hareketi, Gökçeada'da kadınların yüreğiyle büyüyor. İyiliği meslek değil, karakter yapan kadınlara selam olsun. Nice yıllara, iyiliği hayat biçimi yapan tüm gönüllü kadınlarımıza. 1. yılımız kutlu olsun."