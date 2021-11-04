Kızılay Haftası'nda toplumun önemli kesimlerinden Kızılay'a destek geldi - Son Dakika

Kızılay Haftası olan 29 Ekim-4 Kasım'da toplumun önemli kesimlerinden katkılarıyla Kızılay'a destek geldi.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, iyiliğin amiral gemisi Kızılay, destekçileriyle güçlenerek büyüyor.

Bu yıl "gönüllülük" temasının ele alındığı Kızılay Haftası'nda, sporcular ve hakemler Kızılay Haftası pankartları ve "Kızılay Kolu" bantlarıyla maçlara çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hafta dolayısıyla 81 ildeki müftülüklere gönderdiği bilgilendirmeyle cami cemaatine milletin dayanışma ruhundan doğan Kızılay'ın çalışmalarına destek olunması yönünde yönlendirme yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de metro istasyonlarından yaptığı anonsla Kızılay Haftasını kutladı.

Kuruluş yıl dönümünde Kızılay'a destek veren ülkenin sembol yapıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın katkılarıyla kırmızıyla aydınlatılarak Kızılay Haftası'na renk kattı.

Milletin merhamet çınarı olarak 1868'den bugüne kadar sürekli büyüyen Kızılay, gönüllülere duyduğu minnettarlığı, bu yıl anlamlı bir sergiyle gözler önüne serdi. Kızılay Meydanı'nda ziyarete açılan "Kızılay Haftası Gönüllülük Sergisi", Türk Kızılay'ın 153 yıllık tarihi boyunca gönüllülerle kurduğu güçlü bağları en somut örnekleriyle ortaya koyuyor.

Kızılay'ın tarihini yansıtan belge ve materyallerin yanı sıra seçkin eserlerin yer aldığı sergi, 18 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak.