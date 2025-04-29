Kızılcahamam'da Yılda Sadece 15 Gün Görülen Endemik Dağ Lalesi Göz Kamaştırıyor

Yılda sadece 15 gün görülen 'dağ lalesi' görsel şölen oluşturuyor

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Soğuksu Milli Parkı, her yıl sadece 15 gün görülebilen endemik dağ lalesine ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin endemik bitki türleri arasında yer alan ve sadece belirli bölgelerde yetişen bu özel çiçek, ziyaretçilerini ve doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor.

Genellikle nisan ayında ortaya çıkan ve Samrı Tepesi'nin andezit kayalıklarında yetişen dağ lalesi, yalnızca doğal ortamında varlığını sürdürebiliyor. Başka iklim ve toprak koşullarında yetiştirilemeyen bu nadide bitki, özellikle bilinçsizce toplanması ve soğanlarının taşınması nedeniyle her geçen yıl daha dar alanlarda görülmeye başladı.

Kızılcahamam Belediyesi Kültür Müdürü Mecit Bal Soğuksu Milli Parkı'nda birçok doğal güzellik olduğunu ancak bunlardan birinin de dağ lalesi olduğunu kaydetti. Dağ Lalesinin endemik bitki olduğunu dile getiren Bal, her yıl nisan ayı içerisinde dağ lalelerinin sürpriz bir seremoni yaptığını ifade etti.

Vatandaşlar, dağ lalesini görebilmek için yürüyüş yaptıklarını belirterek, bu eşsiz güzelliği gördüklerinde büyük memnuniyet duyduklarını söylediler.

Ankara'dan dağ lalesini görmek için gelen Merve Tortop, "İlk defa dağ lalesini gördüm. Gerçekten görülmeye değer. Çok güzel fotoğraflar çektik, çekildik. Ankara'nın Kızılcahamam'a yakın olması gerçekten çok güzel. Burası çok güzel. Sürekli yürümeye geliyorduk, bu defa da dağ laleleri için geldik. Gerçekten görülmeye değer" diye konuştu.

Kendine has kırmızı tonlarıyla dikkat çeken dağ laleleri, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oluyor. Kısa ömürlü bu güzelliği ölümsüzleştirmek isteyenler, lalenin görüldüğü 15 günlük dönem içerisinde bölgeye akın ediyor.