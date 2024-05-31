Kültür Sanat

Kızılkoyun Nekropolü'nde piyano resitali

ŞANLIURFA - Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Şanlıurfa'da ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almış, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi piyanistler, Kızılkoyun Nekropolü'nde hünerlerini sergiledi. Küçük piyanistler performansları ile tam not aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali hız devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Şanlıurfa'da piyano eğitimi alan ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki piyanistlerin solo performanslarının yer aldığı konserde, barok, klasik ve romantik dönem bestecilerinin eserleri icra edildi. Konserde ayrıca Türk ve Batı müziği çağdaş dönem eserleri de icra edildi.

Kızılkoyun Nekropol alanında gerçekleşen "Çocuk ve genç yetenekler" piyano konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocuk ve genç yetenekler, piyano resitaliyle Şanlıurfalılara adeta unutulmaz bir gece yaşattı.

Kızılkoyun Nekropolü'nde düzenlenen konsere katılan öğrenciler ve veliler etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.