Kızkalesi'nde bayram tatilinde oteller tam kapasite doluluğa ulaştı - Son Dakika
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Kızkalesi'nde bayram tatilinde oteller tam kapasite doluluğa ulaştı

12.07.2022 17:10

Mersin'in turizm merkezlerinden Kızkalesi'ndeki tesislerin Kurban Bayramı tatilinde tam kapasite doluluğa ulaşması işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Mersin'in turizm merkezlerinden Kızkalesi'ndeki tesislerin Kurban Bayramı tatilinde tam kapasite doluluğa ulaşması işletmecilerin yüzünü güldürdü.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde, tatil yoğunluğu bayramın son gününde de devam etti.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının da 28 dereceyi bulduğu turizm merkezindeki tatilciler, denize girerek serinledi.

Bazı aileler çocuklarıyla kumsalda oyun oynayarak vakit geçirdi, bazı tatilciler de tekne turlarıyla kaleyi ve çevresini gezdi.

Plajın yerli ve yabancı turistlerle büyük ölçüde dolması üzerine kumsala şezlong ve plaj şemsiyesi takviyesi de yapıldı.

"Tüm turizmciler adeta çifte bayram yaşadı"

Tatil merkezindeki bir otelin işletmecisi Cemile Kale Seçkin, AA muhabirine, tatilcilerin yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yerli turistlerin yakınlık dolayısıyla Mersin'i tercih ettiğini aktaran Seçkin, "Özellikle Ankara, Kayseri, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Şanlıurfa'dan gelen misafirlerimiz sayesinde doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı. Tüm turizmciler adeta çifte bayram yaşadı. Hem tatile gelenler hem de biz işletmeciler bayram tatilinden memnun kaldık." dedi.

Otel işletmecisi Cengiz Ünal da bayramda tesislerin tam kapasite çalıştığını vurgulayarak, "Bayram tatilinde doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı. Özellikle yerli turistler otelimizi doldurdu. İlginin ağustos ayı sonuna kadar devam etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
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KIZKALESİ'NDE OTELLER DOLDU, TATİLCİLER ÇADIR KURDU KIZKALESİ'NDE OTELLER DOLDU, TATİLCİLER ÇADIR KURDU KIZKALESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU; PLAJLAR DOLDU KIZKALESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU; PLAJLAR DOLDU
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kızkalesi'nde bayram tatilinde oteller tam kapasite doluluğa ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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