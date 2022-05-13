Kocaeli'de asırlık çınar ağaçları yeniden "kitap açtı" - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, salgın nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kent merkezindeki asırlık çınar ağaçlarına asılan 5 bin kitap vatandaşlar tarafından kısa sürede toplandı.

Kitap Fuarı, yarın kapılarını Kocaeli Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere açacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fuar öncesinde vatandaşların dikkatini çekmek için Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan asırlık çınar ağaçlarına Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar astı.

Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı açıklamada, 2 yıllık hasretin ardından kitap fuarını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kitap fuarını en son 2019 yılında düzenlediklerine belirten Büyükakın, "Uzunca bir ara verdik, hasretle bekliyorduk. Pandemili günlerden kurtulduk ve buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri de hiç şüphesiz, Kocaeli'nin markası haline gelen kitap fuarı. Kitap severlerimiz uzunca bir zamandır hasretle bu etkinliği bekliyorlardı." diye konuştu.

Kitap fuarı kapsamında ağaçlardan kitap toplama etkinliğini de gerçekleştirdiklerini dile getiren Büyükakın, ağaca asılan bir kitabı alarak etkinliğin startını verdi.

"Kitap insanın ruhu, doğası"

Ağaçların çevresinde bekleyen öğrenciler ve işe giden vatandaşlar, asırlık çınar ağaçlarından 5 bin kitabı kısa sürede topladı.

Bazı vatandaşlar, ellerindeki sopalarla yüksekte olan kitapları alırken, bazıları da birbirlerinden destek alarak ve ağaçlara tırmanarak kitaplara ulaşmaya çalıştı.

Kitap toplayan Hakan Karagücük, Başiskele ilçesinde yaşadığını, sabah eşi ve 1,5 yaşındaki çocuğuyla erken saatte kitap toplamak için İzmit'e geldiğini söyledi.

Kitapları sevdiğini, ağaca asılı bazı kitaplara ulaşmak için mücadele verdiğini vurgulayan Karagücük, "Özellikle Cemil Meriç'in kitabını almak için çok zıpladım. 5 kitap alabildim. Birkaç tanesi aynı olduğu için değiştirdim, kitap arkadaşlığı yaptık. Kitap fuarını çok seviyorum. Kitap insanın ruhu, doğası. Bu kalabalığı görünce, özellikle çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

12. Kocaeli Kitap Fuarı

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilecek fuar, 673 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Ana teması "şiir" olarak belirlenen fuar, 22 Mayıs'a kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Fuarla ilgili ayrıntılı bilgiye, www.kocaelikitapfuari.com adresinden ulaşılabilir.