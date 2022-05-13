Kocaeli'de asırlık çınar ağaçları yeniden "kitap açtı" - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de asırlık çınar ağaçları yeniden "kitap açtı"

13.05.2022 09:16
Kocaeli'de asırlık çınar ağaçları yeniden "kitap açtı"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, salgın nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kent merkezindeki asırlık çınar ağaçlarına asılan 5 bin kitap vatandaşlar tarafından kısa sürede toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, salgın nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kent merkezindeki asırlık çınar ağaçlarına asılan 5 bin kitap vatandaşlar tarafından kısa sürede toplandı.

Kitap Fuarı, yarın kapılarını Kocaeli Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere açacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fuar öncesinde vatandaşların dikkatini çekmek için Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan asırlık çınar ağaçlarına Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar astı.

Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı açıklamada, 2 yıllık hasretin ardından kitap fuarını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kitap fuarını en son 2019 yılında düzenlediklerine belirten Büyükakın, "Uzunca bir ara verdik, hasretle bekliyorduk. Pandemili günlerden kurtulduk ve buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri de hiç şüphesiz, Kocaeli'nin markası haline gelen kitap fuarı. Kitap severlerimiz uzunca bir zamandır hasretle bu etkinliği bekliyorlardı." diye konuştu.

Kitap fuarı kapsamında ağaçlardan kitap toplama etkinliğini de gerçekleştirdiklerini dile getiren Büyükakın, ağaca asılan bir kitabı alarak etkinliğin startını verdi.

"Kitap insanın ruhu, doğası"

Ağaçların çevresinde bekleyen öğrenciler ve işe giden vatandaşlar, asırlık çınar ağaçlarından 5 bin kitabı kısa sürede topladı.

Bazı vatandaşlar, ellerindeki sopalarla yüksekte olan kitapları alırken, bazıları da birbirlerinden destek alarak ve ağaçlara tırmanarak kitaplara ulaşmaya çalıştı.

Kitap toplayan Hakan Karagücük, Başiskele ilçesinde yaşadığını, sabah eşi ve 1,5 yaşındaki çocuğuyla erken saatte kitap toplamak için İzmit'e geldiğini söyledi.

Kitapları sevdiğini, ağaca asılı bazı kitaplara ulaşmak için mücadele verdiğini vurgulayan Karagücük, "Özellikle Cemil Meriç'in kitabını almak için çok zıpladım. 5 kitap alabildim. Birkaç tanesi aynı olduğu için değiştirdim, kitap arkadaşlığı yaptık. Kitap fuarını çok seviyorum. Kitap insanın ruhu, doğası. Bu kalabalığı görünce, özellikle çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

12. Kocaeli Kitap Fuarı

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilecek fuar, 673 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Ana teması "şiir" olarak belirlenen fuar, 22 Mayıs'a kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Fuarla ilgili ayrıntılı bilgiye, www.kocaelikitapfuari.com adresinden ulaşılabilir.

YORUMLAR
500
Cumhuriyet Bulvarı'nda ağaçlar kitaplarla süslenecek Cumhuriyet Bulvarı'nda ağaçlar kitaplarla süslenecek

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kitap, Fuar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli'de asırlık çınar ağaçları yeniden 'kitap açtı' - Son Dakika


Son Dakika
09:11 Mahkum'un dün akşam yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandı? Fırat, Barış'a karşı hangi hamleyi yaptı?
09:03 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim oldu?
08:56 Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun gezisinden haberim de onayım da vardı, gördüğü ilgiden çok memnunum
08:55 İnegöl'de üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı: Vücudunun yüzde 60'ı ağır bir şekilde yandı
08:52 Aleyna Tilki - Demet Akalın kavgasına Mustafa Topaloğlu da dahil oldu: Tek rakibin uzay starlığı!
08:52 Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü?
08:51 Nisa bebeğin sağlık durumunda yeni gelişme: Nefes alma sorununu çözmek için yeni bir nefes alma deliği oluşturulacak
08:38 Oyuncu Burcu Biricik'ten eski MHP'li vekile sert tepki: Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz?
08:34 Rambo Okan 3. kez Trabzonspor bayrağını indirme girişiminde bulundu, bu kez becerdi
08:31 İlber Ortaylı ifadelerini çarpıtan yayınlara tepki gösterdi: Sözlerimin arkasındayım, Suriyeliler gönderilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 09:21:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de asırlık çınar ağaçları yeniden "kitap açtı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement