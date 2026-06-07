Kocaeli Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Kocaeli Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kocaeli Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
07.06.2026 23:45
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Kocaeli Film Festivali'nde ödüller verildi; Perihan Savaş ve Erdal Cindoruk onurlandırıldı.

Kocaeli'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Kocaeli Film Festivali'nde ödüller sahiplerine verildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Kocaeli Valiliğinin himayesi ve Kaya Şirketler Topluluğunun sponsorluğunda 2-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen festivalin ödül töreni, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Törende sanatçı Perihan Savaş'a "Yaşam Boyu Onur Ödülü", Erdal Cindoruk'a ise "Sinema Emek Ödülü" takdim edildi.

Festivalde "Drip" filmiyle Zeynep Sude Yavuz "En İyi Animasyon Film" ödülünü aldı.

Kısa metraj kategorisinde "Prosedür" filmindeki performansıyla Reyhan Özdilek "En İyi Kadın Oyuncu", Mücahit Koçak ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. "Aslında Herkes" filmiyle Emre Cef Kamhi de "En İyi Kısa Metraj Film" ödülünü kazandı.

Uzun metraj kategorisinde "Bağlar, Kökler ve Tutkular" filmiyle Serdar Özdemir ve "Tehlikeli Bölge" filmiyle Ali Can Atıcı "En İyi Görüntü Yönetmenliği" ödülünü aldı.

"Ölü Mevsim" filmindeki performansıyla Funda Eryiğit "En İyi Kadın Oyuncu", "Bağlar, Kökler ve Tutkular" filmindeki rolüyle Baran Can Eraslan "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.

Festivalde "En İyi Uzun Metraj Film" ödülü ise yönetmenliğini Doğuş Algün'ün yaptığı "Ölü Mevsim" filmine verildi.

Sinema ve televizyon oyuncusu Ece Yaşar'a da Kocaeli Anneleri Derneği Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü takdim edildi.

Ödül törenine Kocaeli Vali Yardımcısı Olgun Öner, Kocaeli Film Festivali Direktörü ve Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Başkanı Azer Şelte, Kaya Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya, Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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