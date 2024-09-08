Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması Gerçekleşti

Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması Gerçekleşti

Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel kuşçu olta balıkçılığı yarışması, Yamula Baraj Gölü'ndeki Kuşçu Marina'da gerçekleştirildi. Yarışmada çocuklar için özel etkinlik alanları yapıldı ve kamp ateşi yakıldı. Vali Gökmen Çiçek, etkinlikte yaptığı konuşmada Yamula'yı Türkiye'ye tanıtmak için çalıştıklarını belirtti.

08.09.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "8. Geleneksel Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması" gerçekleştirildi.

Yamula Baraj Gölü'ndeki Kuşçu Marina'da düzenlenen ve iki gün süren yarışmada, çocuklar için özel etkinlik alanları yapılarak kamp ateşi yakıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, Yamula'yı Türkiye'ye tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi ve kaymakamlığının çalışmalarına Valilik olarak destek verdiklerini anlatan Çiçek, doğal hayatın korunması için de çaba sarf ettiklerini belirtti.

Vali Çiçek, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki Kayseri'nin denizi şenlikli olsun, ıssız ve sessiz kalmasın. Orman Bölge Müdürlüğü, Valilik ve belediye işbirliği ile 3,5 milyon ağaç dikildi. Önümüzdeki sezon başladığında hemen 1,5 milyon daha dikilecek. Kayseri'ye 10 milyon ağaç dikeceğiz diye söz verdik. Burayı yemyeşil yapacağız. Belki 4-5 yıl içerisinde görmeyeceğiz ama burası yemyeşil olacak. Bu bölgeyi kalkındırmak için her şeyi yapıyoruz. Kim demiş Kayseri'nin denizi yok, bal gibi denizi var. 1 milyon 130 bin balık bırakıldı. Bu yıl da aynı sayı yakalanacak."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise kentte çeşitli alanlarda sosyal hayatı canlandırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bölgede ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yaptıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Bu bölgeye bundan sonrasında da doğal hayatın içerisinde yapılabilecek, çadır ve karavan kamplarının veya diğer kampların da eklenebilmesi için de faaliyetler yürütüyoruz. Önümüzdeki iş yılı programı içerisinde bu alanların da ortaya çıkarılması ve kamp alanlarının yapılması programımız içerisindedir. Burada önümüzdeki yıl bir araya geldiğimizde bu tip etkinliklerle de bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Etkinlikte, 6 kategoride yarışmaya katılan 250 yarışmacıdan perch, sudak ve sazan balıkları arasında en çok ve en büyük balığı tutan 20 kişiye ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Kocasinan Belediyesi, Kültür Sanat, Gökmen Çiçek, Kocasinan, Türkiye, kayseri, Güncel, Marina, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 Diyarbakır’da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı
15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
15:19 Dirk Kuyt’ın takımı Fenerbahçe’nin genç yıldızını transfer etti Dirk Kuyt'ın takımı Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer etti
15:18 Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı
15:14 Şahan Gökbakar’ın lüks villası kaçak çıktı Yıkım kararı alındı Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı
14:59 CHP tüzük kurultayında gerginlik Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:17 İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 17:01:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement