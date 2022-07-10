Geçtiğimiz yıllarda Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle az kişinin iştirak ettiği Bogota'nın en büyük camisinin, bu yıl büyük oranda dolduğu görüldü.

Çok sayıda Müslümanın bir araya geldiği camide duaların okunmasının yanı sıra Kurban Bayramı'nın anlam ve önemi üzerinde duruldu.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güney Amerika, Kolombiya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Kolombiya'da bayram namazı kılındı - Son Dakika

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