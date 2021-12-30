Kolombiya'nın Cali kentinde klasik otomobil geçit töreni düzenlendi - Son Dakika

Kolombiya'nın Cali kentinde binlerce kişinin katılımıyla klasik otomobil geçit töreni düzenlendi.

Geçen yıl Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yapılmayan "Cali Fuarı", bu yıl büyük katılımla gerçekleştirildi.

25 Aralık'ta başlayan fuar, yerli ve yabancı binlerce kişinin akınına uğradı.

Latin Amerika'nın en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen fuarda, binlerce kişinin katılımıyla klasik otomobil geçit töreni düzenlendi.

Fuarda, çeşitli etkinlikler, mini konserler ve geleneksel danslar sergilendi.

Belediye Başkanı Oscar Guzman, burada yaptığı konuşmada, fuarın ekonomik olarak kente ciddi katkı yaptığını belirterek aralık ayının ilk iki haftasında yaklaşık 350 bin turistin bölgeye geldiğini söyledi.

"Cali Fuarı", ülkenin önemli turistlik şehirlerinden Cali'de her yıl düzenleniyor.