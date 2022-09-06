Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık insan iskeletleri bulundu - Son Dakika
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Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık insan iskeletleri bulundu

06.09.2022 11:26
Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık insan iskeletleri bulundu

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden, Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, 4 bireye ait yaklaşık 1800 yıllık iskeletlere rastlandı.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden, Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, 4 bireye ait yaklaşık 1800 yıllık iskeletlere rastlandı.

Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında geçen yıl Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Kazılar sırasında mozaikli alanın yan kısmında tespit edilen mezarda ise 4 gence ait 1800 yıllık iskeletler bulundu.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Perre'deki kazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bu yıl 2. etap kazılarının 4'üncü gününde sanduka tipli mezar bulunduğunu aktaran Alkan, "Kazı çalışmalarında bir kapak ile karşılaştık ve bu kapağı kaldırdığımızda 4 bireye ait insan iskeleti bulduk. Bu iskeletlerin günümüzden 1800 yıl öncesine ait olduğunu düşünmekteyiz." dedi.

İl Özel İdaresi ile Türk Tarih Kurumu desteği ile kazıların devam ettiğini anlatan Alkan, "Burada yaklaşık 6 açmada 30 işçi ile çalışmalarımız sürüyor. 3 aylık çalışmalarımızın sonucunda çok ciddi bir alanın açılacağını göreceğiz." diye konuştu.

Alkan, çalışmalar sayesinde ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirterek, "Bu yıl ziyaretçi sayımız çok yüksek. Gelip burada kazı çalışmalarını canlı olarak gören ziyaretçilerimiz var. Geçen yıllarda 10 bin ziyaretçi varken bu yıl 23 bine yakın ziyaretçi geldiği görülmektedir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kommagene, Adıyaman, Roma, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık insan iskeletleri bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık insan iskeletleri bulundu - Son Dakika
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