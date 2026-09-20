Konya Akşehir'deki Batı Cephesi Karargahı Müzesi bakım nedeniyle iki ay ziyarete kapandı - Son Dakika
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Konya Akşehir'deki Batı Cephesi Karargahı Müzesi bakım nedeniyle iki ay ziyarete kapandı

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Konya Akşehir\'deki Batı Cephesi Karargahı Müzesi bakım nedeniyle iki ay ziyarete kapandı
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Konya'nın Akşehir ilçesindeki Batı Cephesi Karargahı Müzesi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 14 Eylül 2026'dan 14 Kasım 2026'ya kadar ziyarete kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçilere açılacak.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan Batı Cephesi Karargahı Müzesi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaklaşık iki ay süreyle ziyarete kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Batı Cephesi Karargahı Müzesi, yapılacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında geçici olarak ziyaretçi kabul etmeyecek. Müze girişinde yapılan duyuruya göre, 14 Eylül 2026 tarihinde başlayan geçici kapanma süreci 14 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süre içerisinde müzede bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirileceği bildirildi. Akşehir'in tarihi ve kültürel mirası açısından önemli bir yere sahip olan Batı Cephesi Karargahı Müzesi, özellikle Milli Mücadele dönemine ilişkin taşıdığı tarihi değerle ilçenin önemli kültür durakları arasında bulunuyor. Müzenin bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açılması planlanıyor. Yetkililer, çalışmalar süresince ziyaretçilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla müze girişinde Türkçe ve İngilizce bilgilendirme duyurusuna yer verdi.

14 Kasım 2026 tarihinden itibaren müzenin yeniden ziyaretçilere açılması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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