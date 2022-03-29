Konya'da "Haydi Bil Bakalım" yarışmasının finali yapıldı - Son Dakika
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Konya'da "Haydi Bil Bakalım" yarışmasının finali yapıldı

29.03.2022 14:10
Konya'da "Haydi Bil Bakalım" yarışmasının finali yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Haydi Bil Bakalım" bilgi yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Haydi Bil Bakalım" bilgi yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen final turunda Cihanbeyli Faik Türkmen Ortaokulu, Karapınar Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ve Karatay Şehit Albay Karaoğlanoğlu İmam Hatip Ortaokulu yarıştı.

Türkçe, matematik ve dünya kategorilerden 20 soru yöneltilen yarışmada Karapınar Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu birinciliği elde etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışamaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Tüm öğrencilerin gönüllerinde şampiyon olduğunu aktaran Altay, şöyle devam etti:

"Uzun bir yolculuktan sonra finale çıkmaya hak kazandılar. Ancak bugün bir takım birinci, bir takım ikinci ve bir takım da üçüncü olacak. Öğrencilerimize bisiklet, tablet, bilgisayar gibi ödüllerimiz olacak. Birinci olan takımımıza ise öğretmenleriyle Kudüs ziyareti ödülümüz var."

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise Altay'ın her zaman eğitime destek verdiğini vurguladı.

Altay'ın, çocuklar konu olduğunda talepleri değerlendirip geri çevirmediğini vurgulayan Büyük, "Bu yarışma uzun soluklu bir yarışmaydı. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz çok emek verdi, 3 grup finale çıktı. Uygun görürseniz 3 grubu da Kudüs'e gönderelim." ifadesini kullandı.

Büyük'ün teklifini geri çevirmeyen Altay, finale çıkmayı başaran 3 okul takımını da Kudüs ziyaretiyle ödüllendirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Konya'da 'Haydi Bil Bakalım' yarışmasının finali yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da "Haydi Bil Bakalım" yarışmasının finali yapıldı - Son Dakika
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