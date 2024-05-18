Konya\'da Kubadabad\'ın Arkeolojik Çalışmalarının Öyküsü Sergisi Açıldı

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Konya'da "Keşfinin 75. Yılında Kubadabad'ın Arkeolojik Çalışmalarının Öyküsü" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kubadabad Saray Külliyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muharrem Çeken, Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'ndeki açılışta, Alaaddin Keykubat'ın inşa ettiği Kubadabad'ın, bugüne ulaşan önemli saraylardan birisi olduğunu söyledi.

Kubadabad'ın Cumhuriyet döneminde Konya müze müdürü tarafından keşfedildiğine değinen Çeken, "Keşfinin 75. yılıdır. O sebepten dolayı Konya İl Kültür ve Turizm Müdürümüz ile Müze Müdürümüz, burada bunu kapsayan bir sergi açmamızı teklif etti. Kubadabad'ın bir müze müdürü tarafından keşfedilmiş olan yönünü, o süreçte başlayan arkeolojik kazıların hikayesini görsellerle zenginleştirdiğimiz bir sergiye dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Çeken, "Sarayın kazılarından çıkarılan başta çiniler olmak üzere alçı süslemeleri, sarayın mutfağında kullanılan seramikler ve eşyaların hepsi Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nde sergilenmektedir." dedi.

24 panodan oluşan sergide, Kubadabad Sarayı'nın keşfinden bugüne yapılan arkeolojik kazılar ve buluntular anlatılıyor.

Sergi, 1 ay boyunca gezilebilecek.