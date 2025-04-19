Konya\'da Polis Ruhu: Konser Etkinliği

Konya'da, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğü tarafından konser verildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kültürpark'taki amfi tiyatroda gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli şarkılar seslendirildi.

İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in yanı sıra şube müdürleri ve polislerin de katıldığı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Seslendirilen şarkılara polisler ve vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti.