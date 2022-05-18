Konya'da sanatseverler tiyatroya doyacak

Konya Devlet Tiyatrosu sahnesinde "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" seyirci karşısına çıkacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 14. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali 20-30 Mayıs'ta Konya Devlet Tiyatrosu sahnesinde düzenlenecek.

Festival kapsamında 20 Mayıs'ta 20.30'da ve 21 Mayıs'ta 20.00'da İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından "Profesyonel" isimli oyun sahnelenecek.

Duşan Kovaçeviç'in yazdığı, Başar Sabuncu ve Bilge Emin'in çevirisini yaptığı oyunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz rol alıyor.

Kosava Sanat Tiyatrosu, 22 Mayıs'ta "Parkta Güzel Bir Gün", Azerbaycan Devlet Yuğ Tiyatrosu 23 Mayıs'ta 'Palyaço Z" isimyi oyunla izleyiciyle buluşacak.

Gagauz Milli Tiyatrosu 24 Mayıs'ta "Kerlerin Dünyası, Kazakistan DEvlet Kukla Tiyatrosu da 25 Mayıs'ta "Macbeth* isimli oyunla tiyatroseverleri selamlayacak.

Van Devlet Tiyatrosu 26-27 Mayıs'ta "Geçmişten Gelen Kadın", 28 Mayıs'ta Hollanda NY Prodüksiyon "Yerli Yersiz", 29-30 Mayıs'ta da Kazakistan Nur-Sultan Akimat Zhastar Tiyatrosu "Hırçın Kız" oyunuyla festivalin kapanışını yapacak.

Konya Şehir Tiyatrosu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki sahnesinde 18 ve 24 Mayıs'ta saat 10.30 ve 13.30'da "Pati Kardeşliği" isimli çocuk oyununu sahneleyecek.

Tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsünde yolları kesişen bir grup yolcunun tuhaf yol hikayesinin anlatıldığı "Mavi Kuş" da 20 Mayıs'ta 20.00'de 21 Mayıs'ta 14.00 ve 20.00'da sanatseverlerle buluşacak.