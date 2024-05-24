Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Konya\'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Konya'da düzenlenen 16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, 5. gün etkinlikleriyle devam ediyor. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Siyahlı Kadın' oyunu ve Sivas Devlet Tiyatrosu'nun 'Yirmibironbeş Treni' oyunu sahnelendi. Festival kapsamında İzmir Devlet Tiyatrosu'nun 'Umudunu Yitirmeyen Sığırcık', 'Münasebetsiz' ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Gişe' adlı oyunları da izleyiciyle buluşacak. Festival, 30 Mayıs'ta sona erecek.

24.05.2024 21:07
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Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", 5. gün etkinlikleriyle devam etti.

Festival kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu "Siyahlı Kadın" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

Susan Hill'in yazdığı, Mesut Turan'ın yönettiği iki perdelik oyun, seyircinin beğenisine sunuldu.

Konya TCDD Gar Sahnesi'nde ise Toygun Orbay'ın yazdığı, Burcu Aksakal'ın yönettiği bir perdelik "Yirmibironbeş Treni" Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Etkinlikler kapsamında cumartesi günü 11.00 ve 13.00'te İzmir Devlet Tiyatrosunun "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık", Düşişleri Tiyatro Sahnesi'nde 20.00'de İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Münasebetsiz", Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde 20.30'da ise Ankara Devlet Tiyatrosunun "Gişe" adlı oyunu Konya TCDD Gar Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Festival, 30 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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