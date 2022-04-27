Konya Devlet Tiyatrosu "Kurbağa Vırak" çocuk oyununu sahneleyecek - Son Dakika
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Konya Devlet Tiyatrosu "Kurbağa Vırak" çocuk oyununu sahneleyecek

27.04.2022 11:31
Konya Devlet Tiyatrosu "Kurbağa Vırak" çocuk oyununu sahneleyecek

Konya Devlet Tiyatrosu, "Kurbağa Vırak" çocuk oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Konya Devlet Tiyatrosu, "Kurbağa Vırak" çocuk oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Kutay Akbal'ın yazdığı, Özgür Baş'ın yönetmenliğini yaptığı oyun, maceralı orman yolculuğunu ve oyuncakların hikayesini konu alıyor.

"Kurbağa Vırak", 30 Nisan Cumartesi 14.00'te sahnelenecek.

"Küçük Kara Balık" minik izleyicilerle buluşacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki sahnesinde "Küçük Kara Balık" isimli oyunla izleyicinin karşısına çıkacak.

Samed Behrengi'nin yazdığı, Çağatay Çiftçi'nin yönetmenliğini yaptığı oyunda, dünyayı görmeye meraklı küçük bir balığın özgürlüğe uzanan yolculuğu anlatılıyor.

Oyun, 28 Nisan Perşembe 10.30 ve 13.30'da sahnelenecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Konya Devlet Tiyatrosu 'Kurbağa Vırak' çocuk oyununu sahneleyecek - Son Dakika


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