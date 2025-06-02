Konya'nın Geleneksel Lezzeti: Yağ Somunu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Konya'nın Geleneksel Lezzeti: Yağ Somunu

02.06.2025 12:32
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Osmanlı'dan günümüze uzanan yağ somunu, Konya'da kahvaltıların vazgeçilmezi oldu.

Osmanlıdan günümüze lezzeti ile uzanan "Yağ somunu"

KONYA - Konya'da yemek kültüründe geleneksel bir tat olan ve içerdiği çeşitlilikle bilinen yağ somunu, "Anadolu'nun pizzası" olarak Osmanlı döneminden günümüze uzanan vazgeçilmez bir lezzet haline geldi.

Konya'da geleneksel bir tat olan tereyağlı yağ somunu, özellikle kahvaltılarda ilgi görmeye devam ediyor. Üçüncü kuşak olarak babasının mesleği olan fırıncılığa küçük yaşlarda başlayan ve yıllardır müşterilerine hizmet veren Hakan Şendağlı, bu lezzeti her gün müşterilerine sunuyor. Erken saatlerde fırına gelerek yağ somununun hamurunu hazırlayan fırın ustası, daha sonra fırını hazırlayarak hazırlanan hamurları tek tek açıyor. Vatandaşların isteğine göre pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, ballı, peynirli gibi 15 farklı çeşitte yağ somununu hazırlayan Hakan Şendağlı fırına atıyor.

"Konya'da aranan bir lezzet oldu"

Anadolu pizzası olarak bilinen yağ somununun ilk olarak dedesi tarafından sadece yağ ile yapıldığını ve daha sonra içeriğinin çeşitlendiğini anlatan Hakan Şendağlı, "Yağ somunu Konya'da dedemin çıkarttığı bir üründür. Bu lezzete o günlerden beri devam ederek halkımıza sunuyoruz. Çok lezzetli, çok güzel bir tadı vardır. O yıllarda babam ile dedem yapıyordu, günümüzde ise babamla beraber yapıyorum. Dedem zamanında sadece ekmek arası yağ vardı. İsmini de buradan almış durumda. Günümüze geldikçe içerisine çeşitli malzemeler girmeye başladı. İlk olarak bu lezzetin içerisine küflü peynir girmeye başladı, çok sevilmeye başladı ve tüketildi. Daha sonra içerisine daha farklı peynirler de girmeye başladı. Kaşar, tulum, sucuk pastırma gibi lezzetlerle içeriği oldukça genişletilerek Konya'nın pizzası olarak da görebiliriz. Üzerine ise susam ve yağ ile daha da lezzetlendi. Çok güzel dönüşler alıyoruz, beğenilen bir lezzet oldu ve Konya'da aranan bir lezzet oldu" dedi.

Şehir dışından gelenlerin de beğenerek tükettiğini anlatan Şendağlı, "Genellikle vatandaşlar tarafından çok beğeniliyor. Konya'da uzun süre sadece etliekmek, tirit ve kebap gibi lezzetler devam ettiği için değişik bir lezzet oldu. Şehir dışından gelen ve ilk kez tadan kişiler tarafından da çok beğeniliyor bu yağ somunu. Hatta gelen müşterilerimizden bazıları 'bu zamana kadar neden tatmadık, neden bu lezzeti de fark etmedik, önceden yok muydu' gibi söyleyenler oluyor. Eskiden sadece sabah saatlerinde kahvaltı olarak tüketiliyordu. Şimdi ise gün içerisinde tüm saatlerde tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

Şehir dışından Konya'ya ziyarete gelen Demet Sağ da, yağ somunun tadını merak ettiğini belirterek, "Yağ somunu tatmak için geldim. Ben ekmeğin içine yağ ekliyorlar sadece diye düşünmüştüm ama ardından bambaşka bir lezzet çıktı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Osmanlı, Güncel, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Konya'nın Geleneksel Lezzeti: Yağ Somunu - Son Dakika

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