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Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi 2023'te 618 bin 504 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi 2023'te 618 bin 504 ziyaretçi ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Panorama Müzesi, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, 2023'te 618 bin 504 misafiri ağırlayarak şehrin en fazla ziyaret edilen mekanları arasında yer aldı.

Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi 2023\'te 618 bin 504 ziyaretçi ağırladı
24.01.2024 - 11:52,  Güncelleme: 12:27
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Panorama Müzesi, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, 2023'te 618 bin 504 misafiri ağırlayarak şehrin en fazla ziyaret edilen mekanları arasında yer aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 10 bin yıllık geçmişiyle kültür ve turizm alanında da önde gelen şehirlerden olduğunu aktardı.

Altay, kültür ve turizm alanında çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Konya'mızın önemli sembol yapıları arasında yerini alan Konya Panorama Müzesi, aynı kompleks içinde bulunan İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, her yıl Konya'dan ve Konya dışından yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Bu merkezlerimizi 2023'te 618 bin 504 misafirimiz ziyaret etti. Yerli ve yabancı misafir sayısının her yıl atması bizler için mutluluk verici. Büyükşehir olarak kültür ve turizm alanında yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Konya, Kültür, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi 2023'te 618 bin 504 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi 2023'te 618 bin 504 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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