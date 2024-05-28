Koramaz Vadisi'nde Yağmur Sonrası Salyangozlar Görüldü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Koramaz Vadisi'nde Yağmur Sonrası Salyangozlar Görüldü

Koramaz Vadisi\'nde Yağmur Sonrası Salyangozlar Görüldü

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde yağmurun ardından salyangozlar ortaya çıktı. Kayseri'nin turizm destinasyonlarından olan Koramaz Vadisi, binlerce yıllık geçmişe sahip mahalleleriyle dikkat çekiyor. Vadideki Koramaz Çayı'nın etkisiyle salyangozlar, nemli yerleri tercih ederek hareketlendi. Kavak ve ceviz ağaçlarıyla çevrili vadi, salyangozların kabuklarından başlarını çıkarmasıyla renklendi.

28.05.2024 11:15
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde yağmurun ardından salyangozlar görünür oldu.

Kayseri'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Koramaz Vadisi, binlerce yıllık geçmişe sahip Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar mahallelerini içine alıyor.

Koramaz Çayı'nın içinden geçtiği vadide salyangozlar, son günlerdeki sağanakla hareketlendi.

Kavak ve ceviz ağaçlarıyla da çevrili vadinin omurgasız canlıları kabuklarından başlarını çıkmaya başladı.

Nemli yerleri seven büyüklü küçüklü çok sayıda salyangoz yapraklarda, yol kenarlarında ve taşlarda gezerken görüntülendi.

Kaynak: AA

Kayseri, Çevre, Doğa, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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