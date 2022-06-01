Koreografilerden düğün dansına doğru - Son Dakika
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Koreografilerden düğün dansına doğru

01.06.2022 21:59

Koreografilerden düğün dansına doğru Birkaç ders prova sonrasında gelin ve damat adayı düğün gecesi için güzel bir dans sergileyebiliyor Düğün için dans provalarına başlanıldı Arjantin Tango Eğitmeni Feyza Çelik Orbay: "Dans, düğün gecesinin başlangıcıdır" Koreografiler planlanıp, ortalama 3-4...

Koreografilerden düğün dansına doğru

Birkaç ders prova sonrasında gelin ve damat adayı düğün gecesi için güzel bir dans sergileyebiliyor

Düğün için dans provalarına başlanıldı

Arjantin Tango Eğitmeni Feyza Çelik Orbay:

"Dans, düğün gecesinin başlangıcıdır"

ESKİŞEHİR - Koreografiler planlanıp, ortalama 3-4 ders prova sonrasında gelin ve damat adayının düğün gecesi için güzel bir dans sergileyeceklerini anlatan Arjantin Tango Eğitmeni Feyza Çelik Orbay, "Hayanızın en önemli gününde düğün dansı, gecenin başlangıcıdır" dedi.

Yaz mevsiminin yaklaşması ile beraber birçok salon için de düğün sezonu açıldı. Gelin ve damat adayları, evlilik öncesinde birtakım hazırlıklara başladı. Düğün gününe özel olarak geleneksel ve modern dans tercihleri ile dans okullarına taleplerin arttığına dikkat çekmek isteyen Türkiye Dans Sporları Federasyonu antrenörü ve hakemi Feyza Çelik Orbay, düğün dansının öneminden ve yeni evlenecek çiftler ile bu öğrenme sürecinden bahsetti. Arjantin Tango eğitmenliğinde 13 yılını geride bırakan dansçı Orbay, "Adaylarımızla öncelikle bir koreografi planı yaparak, ortalama 4 ders neticesinde, çiftlerimizi düğün gecelerine hazırlıyoruz" dedi.

"Dans, düğün gecesinin başlangıcıdır"

Düğün öncesinde dansa dair her şeyi en ufak ayrıntısına dair defalarca çalıştıklarını ve planladıklarını ifade eden Eskişehirli dans antrenörü Feyza Çelik Orbay, "Gelin ve damadın fiziksel yapılarına göre ve öğrenme hızlarına göre bu koreografileri belirlediğimiz için çok zorlanmıyorlar. Burada, onların yapabilecekleri düzeyde hareketleri çalışıyoruz" diyerek konuyla alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hayatınızın en önemli gününde herkes sizi beklerken ve tüm sevdikleriniz oradayken, koreografisini beraber planladığınız dans, düğün gecesinin başlangıcıdır. Düğün danslarının önemi bu yüzden çok büyüktür. Biz bu dansları ikiye ayırıyoruz. Birisi, ilk dans dediğimiz tango ya da vals gibi eşli olanlardır. Diğeri ise zeybek veya harmandalı gibi halk danslarıdır. Gelin ve damat adaylarımız, bu türlerden birisinde karar verip, bize taleplerini ve tercihlerini belirtiyor."

"Dans provalarında gelinlikle çalışmak, düğün öncesinde çok rahatlatıyor"

Gelinlik ile dans edebilmenin ilk başlarda kendisini çok zorladığından bahseden gelin adayı Sultan Tatlı Emeksiz, "Her şeyden önce gelinlik içerisinde hareketliliğiniz kısıtlanıyor ve provalar esnasında bunu denemek bizi düğün gecesinden önce çok daha rahatlattı. Bu sayede de hem koreografimizi anlamış olduk hem de kıyafet içerisinde dans edebilme sürecimize alışabildik" dedi.

"3 ile 4 ders neticesinde, düğün gecesi zorlanmadan dansımızı sergiledik"

"Düğünümüze çok az bir zaman kalmıştı ve biz de bu konuda çok heyecanlıydık" diyen Buğra Tatlı "İlk dansımızı yaparken de düğün dansımızı yaparken de soğuk kanlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayalım istedik. Sonrasında da hocalarımızda tanışarak, 3-4 ders neticesinde düğün gecesi zorlanmadan dansımızı sergiledik" şeklinde konuştu.

Koreografilerden düğün dansına doğru
Koreografilerden düğün dansına doğru
Koreografilerden düğün dansına doğru
Koreografilerden düğün dansına doğru

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Kaynak: İHA

Feyza Çelik, Arjantin, Düğün, Dans, Kültür Sanat, Son Dakika

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