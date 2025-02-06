Koro, Depremde Kaybettiklerini Anmak İçin Sahne Aldı

Kültür Sanat

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, afetin ikinci yılında Hatay'da sahneye çıktı.

Koro üyeleri, depremin ikinci yıl dönümünün anma etkinlikleri kapsamında, merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda konser düzenledi.

Şarkı ve türkülerle afette hayatını kaybedenleri anan koro, "Derdin Ne Hatay" eserini ilk kez seslendirdi.

Program sırasında duygusal anlar yaşayan bazı koro üyeleri ve dinleyiciler, gözyaşlarını tutamadı.

Konserde, depremde yakınlarını kaybeden çocuklardan oluşan koro ile bazı sanatçı ve gruplar da sahne aldı.

Koro şefi Yılmaz Özfırat, zaman zaman duygularını dile getirdiği konserde 6 Şubat'ı unutmayacaklarını belirtti.

Antakya Medeniyetler Korosu üyelerinden Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirmişti.