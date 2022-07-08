Koruma altındaki 30 kelaynak göçe kanat çırptı - Son Dakika
Üye Girişi

Koruma altındaki 30 kelaynak göçe kanat çırptı

08.07.2022 11:22
Koruma altındaki 30 kelaynak göçe kanat çırptı

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan kelaynaklardan 30'u göç etmeleri için doğaya salındı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan kelaynaklardan 30'u göç etmeleri için doğaya salındı.

Bölge halkı tarafından "bereketin sembolü" olarak nitelendirilen, dünyada popülasyonu Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonunda koruma altında tutuluyor.

Göç yolunu unutmamaları ve yolun izlenmesi amacıyla bu yıl 30 kelaynak, veteriner kontrolünden geçirilerek ayakları numaralandırılıp kanat ve gaga boyları ölçüldükten sonra doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, AA muhabirine, kelaynakların ilk kez 1977'de Birecik ilçesindeki Kelaynak Üretim İstasyonunda koruma altına alındığını söyledi.

Kelaynakların nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olduğu için kafeste özenle bakıldığını ve üreme dönemlerinde doğaya salındığını anımsatan Çiçek, devam eden çalışmalar sonrasında istasyondaki canlı varlığının 321'e ulaştığını belirtti.

Göçe bırakılan kuşlar güçlü bireylerden seçiliyor

Çiçek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü öncülüğünde koruma altındaki kelaynaklarla ilgili çalışmalarına titizlikle devam ettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Geçen yıl bıraktığımız 15 kuşumuzdan bazıları Mısır ve İsrail sınırında kuş gözlemcileri tarafından tespiti yapıldı. Bu kuşları bırakırken halkalama işlemi yapıyoruz. Halkalama işleminde ayaklarında bir seri numarası var. Fotoğrafı çekilen kuşların bizim olduğunu da buradan tespit ediyoruz. Bu da bize bu kuşların mevcuttaki göç yolunun genetiğinde var olduğunu gösteriyor. Bu yıl tekrar 30 kuşumuzu göç yoluna salarak göç yolunu takip edeceğini düşünüyoruz. Takibimiz kuş gözlemcileri tarafından da yapılacak. İnşallah önümüzdeki yıl, GPRS takarak bu kuşların göç yolunu takip edeceğiz. Geçen yıl bıraktıklarımızdan şu an için tespit ettiğimiz geri dönen yok, inşallah bu yıl geri dönerler."

Göçe bırakılan kuşların güçlü bireylerden seçildiğini, kelaynakların gaga uzunluğu, kanat uzunluğu, kilosu gibi belirleyici unsurlara göre tespit yaptıklarını Çiçek, "Kelaynak kuşlarını nesli tükenmekte olan türler sınıfından çıkararak eskisi gibi civarda yeniden bolca kelaynakların varlığını görmeyi umutla bekliyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Rize'de 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı Rize'de 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı Düzce'de cami kubbesinde mahsur kalan yavru leylekler kurtarıldı Düzce'de cami kubbesinde mahsur kalan yavru leylekler kurtarıldı Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Koruma altındaki 30 kelaynak göçe kanat çırptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:39 Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
15:07 Karadağ'da Interpol operasyonu! Organize suç örgütü lideri Binali Camgöz yakalandı
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 15:44:54. #1.11#
SON DAKİKA: Koruma altındaki 30 kelaynak göçe kanat çırptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement