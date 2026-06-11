Köşklü öğrenciler eserlerini sergiledi - Son Dakika
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Köşklü öğrenciler eserlerini sergiledi

Köşklü öğrenciler eserlerini sergiledi
11.06.2026 14:06  Güncelleme: 14:07
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Aydın'ın Köşk ilçesinde Cumayanı Ortaokulu öğrencileri, Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım derslerinde hazırladıkları eserleri yıl sonu sergisinde sergiledi. Sergiyi gezen Belediye Başkanı Nuri Güler, öğrencilerin hayal gücü ve emeğine övgüde bulundu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde ortaokul öğrencileri yıl sonu sergisinde eserlerini görücüye çıkarırken, sergiyi gezen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Öğrencilerimizin hayal gücüne, emeğine ve üretkenliğine yakından tanıklık etme fırsatı bulduk" dedi.

Köşk'te bulunan Cumayanı Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserler, düzenlenen yıl sonu sergisiyle beğeniye sunuldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım derslerinde ortaya çıkan çalışmaların yer aldığı serginin açılışı, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından gerçekleştirildi. Sergiyi dolaşarak öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Güler, öğrencilerin hayal gücü, emeği ve üretkenliğine dikkat çekti.

Gençlerin başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Cumayanı Ortaokulumuzda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerimizin Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım derslerinde hazırladığı birbirinden değerli çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdik. Sergide yer alan eserleri inceleyerek öğrencilerimizin hayal gücüne, emeğine ve üretkenliğine yakından tanıklık etme fırsatı bulduk. Bu güzel çalışmaların ortaya çıkmasında emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, gençlerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Köşklü öğrenciler eserlerini sergiledi - Son Dakika

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