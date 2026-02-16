Kosova Bağımsızlığı İzmir'de Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kosova Bağımsızlığı İzmir'de Kutlandı

Kosova Bağımsızlığı İzmir\'de Kutlandı
16.02.2026 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'nın 18. Bağımsızlık Günü, İzmir'de düzenlenen resepsiyonla coşkuyla kutlandı.

Kosova Bağımsızlık Günü, İzmir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneğinin ev sahipliğindeki resepsiyon İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Uğur Şengöz, yaptığı konuşmada, İzmir'de Kosova Cumhuriyeti'nin 18. Bağımsızlık Günü'nü kutladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

En büyük Rumelili olan Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Şengöz, "Onun Cumhuriyeti kurduğu misyonla, yaşattığı vizyonuyla, biz dernekçilik yapmaya çalışıyoruz. Bu dernekçilik, teknolojiye yenilmemesi için bu kültürün asimile olmaması için çok nitelikli sosyal projeleri gerçekleştiriyoruz. " dedi.

Şengöz, dernek çalışmalarını devletin tüm kurumlarıyla birlikte yaptıklarını ifade etti.

Uluslararası Balkan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ekrem Selimler ise Kosova'nın 18. Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Törende Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Karabağlar Belediye Başkanı Helin İnay Kınay da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kosova'nın Bağımsızlık Günü pastası kesildi.

Resepsiyona eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan, eski MHP İzmir Milletvekili Arslan Savaşan da katıldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kültür Sanat, Kosova, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kosova Bağımsızlığı İzmir'de Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
22:56
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 23:38:20. #7.11#
SON DAKİKA: Kosova Bağımsızlığı İzmir'de Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.