Kosova Bağımsızlığı İzmir\'de Kutlandı

Kosova Bağımsızlık Günü, İzmir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneğinin ev sahipliğindeki resepsiyon İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Uğur Şengöz, yaptığı konuşmada, İzmir'de Kosova Cumhuriyeti'nin 18. Bağımsızlık Günü'nü kutladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

En büyük Rumelili olan Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Şengöz, "Onun Cumhuriyeti kurduğu misyonla, yaşattığı vizyonuyla, biz dernekçilik yapmaya çalışıyoruz. Bu dernekçilik, teknolojiye yenilmemesi için bu kültürün asimile olmaması için çok nitelikli sosyal projeleri gerçekleştiriyoruz. " dedi.

Şengöz, dernek çalışmalarını devletin tüm kurumlarıyla birlikte yaptıklarını ifade etti.

Uluslararası Balkan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ekrem Selimler ise Kosova'nın 18. Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Törende Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Karabağlar Belediye Başkanı Helin İnay Kınay da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kosova'nın Bağımsızlık Günü pastası kesildi.

Resepsiyona eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan, eski MHP İzmir Milletvekili Arslan Savaşan da katıldı.