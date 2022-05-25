Kosova'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı - Son Dakika
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Kosova'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

25.05.2022 23:36
Kosova'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık tariflerle Türk Mutfağı kitabından seçme tariflerle İstanbul Menüsünün sunumu yapıldı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık tariflerle Türk Mutfağı kitabından seçme tariflerle İstanbul Menüsünün sunumu yapıldı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Kosova'nın yeni Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kosova Meclisi Türkiye Dostluk Grubu üyeleri Büyükelçiliğin Resmi Konutu'nda ağırlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Başta Kosova Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Sayın Enis Kervan ve grubun diğer değerli üyeleri olmak üzere, tüm misafirlerimize katılımları için şükranlarımızı sunarız." ifadesi kullanıldı.

Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs arasında yurt içi ve dışında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

Kosova'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı
Kosova'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

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Kaynak: AA

Priştine, Türkiye, Kosova, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kosova'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kosova'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı - Son Dakika
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