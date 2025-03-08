Kovboy Muhtar, mahalleyi manilerle sahura kaldırdı

Niğde'nin 'Kovboy Muhtar'ı bu kez eline davulu aldı, mahalleliyi manilerle sahura kaldırdı

NİĞDE - Niğde'de 'Kovboy Muhtar' olarak tanınan Tuğba Somkaya; Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gelenekleri yaşatmak için at üstünde davul çaldı. Somkaya, mani söyleyerek mahalle sakinlerini sahura kaldırdı.

2019 yerel seçimlerinde beş erkek rakibini geride bırakarak Niğde Merkez İnönü Mahallesi muhtarlığına seçilen ve 'Kovboy Muhtar' olarak tanınan Tuğba Somkaya, atıyla yaptığı ziyaretlerle biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda Dere, Yenice ve İnönü Mahallelerinin birleşmesiyle birlikte kentin en kalabalık mahallelerinden birinin muhtarlığını üstlenen Somkaya, bu kez farklı bir geleneği canlandırdı. Mahallesinin Ramazan davulcusu ile birlikte gece vaktinde sokağa çıkan Somkaya, mani söyleyerek vatandaşları sahura uyandırdı.

"Gelenekleri yaşatmak için destek oluyoruz"

Muhtar Somkaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Beni 'Atlı Muhtar' yani 'Kovboy Muhtar' olarak bilirler. Ramazan'da birkaç senedir ara ara halkı neşelendirmek, onlarla daha yakın olabilmek için davul çalmaya çıkıyorum. Tepkiler çok güzel, insanlar çok şaşırıyor ve mutlu oluyorlar. Balkondan seslenenler, özel mani isteyenler oluyor, biz de onlara maniler söylüyoruz."

Ramazan davulcularının yıllardır mahallerinde var olduğunu vurgulayan Somkaya, "Biz sadece ara sıra bu geleneği yaşatmak, mahallemize neşe katmak ve vatandaşlarla yakınlaşmak için davul çalıyoruz. Teknoloji ilerledi, insanlar alarmlarını kurarak uyanabiliyor ama bu geleneklerimizin bitmemesi için biz de bir şekilde destek oluyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. Mahalle sakinleri tarafından renkli kişiliği ile tanınan Somkaya'nın davul çalması ise ilgiyle karşılanıyor.

Niğde'nin kovboy muhtarı Tuğba Somkaya, davul çalanın kendisi olduğunu fark edince balkondan seslenenler ve onu görüp sokağa inenlerle de sohbet ederek Ramazan aylarını tebrik ediyor.