Kovboy Muhtar, mahalleyi manilerle sahura kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kovboy Muhtar, mahalleyi manilerle sahura kaldırdı

Niğde'nin 'Kovboy Muhtar'ı Tuğba Somkaya, elinde davul, mahalle sakinlerini manilerle sahura kaldırdı.

08.03.2025 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin 'Kovboy Muhtar'ı bu kez eline davulu aldı, mahalleliyi manilerle sahura kaldırdı

NİĞDE - Niğde'de 'Kovboy Muhtar' olarak tanınan Tuğba Somkaya; Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gelenekleri yaşatmak için at üstünde davul çaldı. Somkaya, mani söyleyerek mahalle sakinlerini sahura kaldırdı.

2019 yerel seçimlerinde beş erkek rakibini geride bırakarak Niğde Merkez İnönü Mahallesi muhtarlığına seçilen ve 'Kovboy Muhtar' olarak tanınan Tuğba Somkaya, atıyla yaptığı ziyaretlerle biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda Dere, Yenice ve İnönü Mahallelerinin birleşmesiyle birlikte kentin en kalabalık mahallelerinden birinin muhtarlığını üstlenen Somkaya, bu kez farklı bir geleneği canlandırdı. Mahallesinin Ramazan davulcusu ile birlikte gece vaktinde sokağa çıkan Somkaya, mani söyleyerek vatandaşları sahura uyandırdı.

"Gelenekleri yaşatmak için destek oluyoruz"

Muhtar Somkaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Beni 'Atlı Muhtar' yani 'Kovboy Muhtar' olarak bilirler. Ramazan'da birkaç senedir ara ara halkı neşelendirmek, onlarla daha yakın olabilmek için davul çalmaya çıkıyorum. Tepkiler çok güzel, insanlar çok şaşırıyor ve mutlu oluyorlar. Balkondan seslenenler, özel mani isteyenler oluyor, biz de onlara maniler söylüyoruz."

Ramazan davulcularının yıllardır mahallerinde var olduğunu vurgulayan Somkaya, "Biz sadece ara sıra bu geleneği yaşatmak, mahallemize neşe katmak ve vatandaşlarla yakınlaşmak için davul çalıyoruz. Teknoloji ilerledi, insanlar alarmlarını kurarak uyanabiliyor ama bu geleneklerimizin bitmemesi için biz de bir şekilde destek oluyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. Mahalle sakinleri tarafından renkli kişiliği ile tanınan Somkaya'nın davul çalması ise ilgiyle karşılanıyor.

Niğde'nin kovboy muhtarı Tuğba Somkaya, davul çalanın kendisi olduğunu fark edince balkondan seslenenler ve onu görüp sokağa inenlerle de sohbet ederek Ramazan aylarını tebrik ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Niğde, Yaşam, Mani, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kovboy Muhtar, mahalleyi manilerle sahura kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:58:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kovboy Muhtar, mahalleyi manilerle sahura kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.