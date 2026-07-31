Köyceğiz'de Mozaik Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Köyceğiz'de Mozaik Sergisi Açıldı

Köyceğiz\'de Mozaik Sergisi Açıldı
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İsmail Aytaç'ın mozaik sergisi Köyceğiz'de ziyarete açıldı, etkinlik büyük ilgi gördü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sabri Başoğlu Konağı'nda mozaik sergisi ziyarete açıldı.

Denizlili sanatçı İsmail Aytaç tarafından hazırlanan mozaik sergisinin açılışı çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sanatseverler, sergi alanını ziyaret ederek eserleri yakından inceledi. Etkinlik kapsamında sergi sahibi İsmail Aytaç; mozaik çalışmalarında tercih ettiği doğal taş malzemeler, eserlerin hazırlanış süreçleri ve çalışmaların sanatsal hikayeleri hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulundu. Sergisi ziyaretçilerin takdirini kazandı. Mozaik sergisinin 3 gün boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık kalacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Köyceğiz'de Mozaik Sergisi Açıldı - Son Dakika

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