Köyceğiz\'de Mozaik Sergisi Açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sabri Başoğlu Konağı'nda mozaik sergisi ziyarete açıldı.

Denizlili sanatçı İsmail Aytaç tarafından hazırlanan mozaik sergisinin açılışı çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sanatseverler, sergi alanını ziyaret ederek eserleri yakından inceledi. Etkinlik kapsamında sergi sahibi İsmail Aytaç; mozaik çalışmalarında tercih ettiği doğal taş malzemeler, eserlerin hazırlanış süreçleri ve çalışmaların sanatsal hikayeleri hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulundu. Sergisi ziyaretçilerin takdirini kazandı. Mozaik sergisinin 3 gün boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık kalacağı belirtildi.