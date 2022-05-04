Köyceğiz'in "Çandır Mahallesi" eko turizmle ön plana çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz'in "Çandır Mahallesi" eko turizmle ön plana çıkıyor

04.05.2022 14:33
Köyceğiz'in "Çandır Mahallesi" eko turizmle ön plana çıkıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde ekolojik turizm ve tarım çalışmaları kapsamında hazırlanan ahşap kulübelerde yöresel ürünler sergileniyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde ekolojik turizm ve tarım çalışmaları kapsamında hazırlanan ahşap kulübelerde yöresel ürünler sergileniyor.

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi, Kaunos Antik kenti ile labirent görünümlü sazlıklarıyla ünlü Dalyan kanalının arasındaki mahalle, yerli ve yabancı turistlerin bisiklet ve yürüyüş rotasında yer alıyor. Bu potansiyeli değerlendirmek isteyen mahalle sakinleri, yetiştirdikleri ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ahşap kulübelerde, satışa sunuyor.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistlik Otelciler ve Turizm İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı ekoturizmci Yücel Okutur, AA muhabirine, küresel salgın sürecinde ekoturizm ve ekotarımın öneminin arttığını söyledi.

Mahalle halkı olarak ekolojik tarım ve turizm için yaklaşık 10 yıldır yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Okutur, "Bakanlık ve valilik olmak üzere kurumlarla yapılan çalışmalarla Türkiye'de bir ilk gerçekleşti ve Çandır'ı, eko tarıma, turizme kazandırdık. Bölgede yaşayanlar ev pansiyonculuğuna, çiftlik turizmine yöneldi. Eko tarım ve eko turizm çalışmaları bölgeye ciddi ekonomik katkı sağladı." diye konuştu.

Okutur, mahallenin ekotarım ve ekoturizm ile anılır hale geldiğini kaydetti.

Girişimci Nurten Yiğit de kendi ürettikleri sabun, nar ekşisi, nar suyu, zeytinyağı, bal, pekmez, kekik suyu, kantaron yağı gibi yöresel ürünleri, ahşap kulübelerde satışa sunduklarını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Levent Uysal da hiçbir ilaç kullanmadan yaptıkları üretimi, yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Bölgeye gelen turistlerin hem tarihi, doğal güzellikleri görme imkanı bulduğunu hem de yöresel lezzetleri tattığını aktaran Uysal, bölgenin önemli bir turizm noktası olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Fatma Dalaman ise Çandır'ın organik köy olarak adını duyurmasıyla, ürünleri pazarlama sorununun ortadan kalktığını söyledi.

Ürün satışından elde ettikleri gelirle aile ekonomisine de katkı sağladıklarını ifade eden Dalaman, "Böyle bir projeye halk olarak ihtiyacımız vardı." dedi.

Köyceğiz'in Çandır Mahallesi eko turizmle ön plana çıkıyor
Köyceğiz'in Çandır Mahallesi eko turizmle ön plana çıkıyor
Köyceğiz'in Çandır Mahallesi eko turizmle ön plana çıkıyor
Köyceğiz'in Çandır Mahallesi eko turizmle ön plana çıkıyor
Köyceğiz'in Çandır Mahallesi eko turizmle ön plana çıkıyor

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Yanan araçtaki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştılar Son dakika haberi | Yanan araçtaki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştılar Patpat şarampole devrildi; sürücü öldü, eşi yaralı Patpat şarampole devrildi; sürücü öldü, eşi yaralı

Köyceğiz, Dalaman, Turizm, Tarım, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Köyceğiz'in 'Çandır Mahallesi' eko turizmle ön plana çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
14:13 Kars'ta yaylada kaybolan 12 yaşındaki Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
13:41 Santi Mina, cinsel istismar suçlamasından 4 yıl hapse mahkum edildi
13:40 Yeşilçam'ın sarışın bombası Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşırttı
13:36 Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs!
13:32 Yeşil alan ilan edilen mahalleye bayramlaşmaya gitti, protestoyla karşılandı: AK Partili Beykoz belediye başkanına tepki
13:20 Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli!
13:13 Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 15:10:09. #1.11#
SON DAKİKA: Köyceğiz'in "Çandır Mahallesi" eko turizmle ön plana çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement