Koyunlu Köyü'nde 6 Asırlık Şeker Geleneği

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde 6 asırlık geleneğe uyan çocuklar, köy meydanında sandalyelere oturup şeker topladı.

İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 230 kişinin yaşadığı köyde asırlardır süren gelenek için arife günlerinde köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kıldı.

Daha sonra çevre illerden de gelen yüzlerce vatandaş, köy meydanında ellerinde poşetlerle bekleyen çocuklara şeker dağıttı.

Kaymakam Mücahit Ünal, AA muhabirine, 6 asırdır devam eden geleneğin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İkindi namazı sonrası büyüklerin, çocukların torbalarına şeker ya da çikolata bıraktığını belirten Ünal, şöyle konuştu:

"Böylelikle bayram sevinci çocuklarımızın sevinçleriyle birlikte paylaşılıyor. Bayramın ruhunu, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşamış oluyoruz. Bu gelenek nesilden nesile, babadan oğula, dededen toruna aktarılıyor. Köyümüz bu anlamda bir Osmanlı köyü. Osmanlıdan günümüze devam eden ettirilen gelenek halen yaşatılıyor. İnşallah yaşatılmaya devam edecek. Geleneğin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Köy muhtarı Gürol Emir de dini bayramlarda köy nüfusunun 230 kişiden 2 bin 500'e çıktığını söyledi.

Geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Emir, "Gurbette yaşayan köylülerimiz muhakkak dini bayramlarda buraya gelirler. Köyde yaşayıp da şeker toplamayan kimse yoktur. İnşallah bu geleneğimizi bizden sonraki nesil de devam ettirecek. Burada birlik, beraberlik ve dayanışma örneğini en güzel şekilde gösteriyoruz." dedi.

Muratça köyü muhtarı Nevzat Demir de torunlarını alarak, güzel etkinliğe katılmak için geldiğini anlattı.

Kocaeli Darıca'dan gelen 78 yaşındaki Mustafa Çotak da kendisinin de küçükken şeker topladığını hatırlatarak, "Gurbette yaşıyorum ama her bayram geleneğin yaşatılması için köyüme geliyorum. Küçükken toplarken şimdi de ben şeker atıyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan babasının köyüne gelen 11 yaşındaki Betül Bakır da ilk defa şeker toplamaya katıldığını kaydetti.

Çocuklardan Defne Tiftik ise bayram için köyüne geldiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.