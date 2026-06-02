Kozan'ın kurtuluşunun 106. yılı coşkuyla kutlandı

02.06.2026 14:40  Güncelleme: 14:45
Adana'nın Kozan ilçesinin Fransız ve Ermeni işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü, gençlerin taşıdığı 106 metrelik dev Türk bayrağı ve atlı birlikler eşliğinde Tarihi Roma Köprüsü'nden başlayan bayrak yürüyüşüyle kutlandı. Törende, düşman bayrağının indirilmesi, 'Hürriyet Kızı'nın kurtarılması ve dualarla şehitler anıldı. Belediye Başkanı Mustafa Atlı, milli mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

Adana'nın Kozan ilçesinin Fransız ve Ermeni işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü, gençlerin taşıdığı 106 metrelik dev Türk bayrağı ve atlı birliklerin Tarihi Roma Köprüsü'nden başlattığı bayrak yürüyüşüyle coşkuyla kutlanmaya başlandı.

Programda Milli Mücadele yıllarında verilen destansı direniş, şehitlerin hatırası ve bağımsızlık ruhu ön plana çıkarken, Kuvayı Milliye Mücahitleri Derneği üyeleri de Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Kozan'ın kurtuluş etkinliklerine katıldı.

Kozan'da 106 metrelik dev Türk bayrağı, yüzlerce genç tarafından taşınarak Tarihi Roma Köprüsü'nden Hoşkadem Camii'ne kadar atlı birlikler eşliğinde yürütüldü. Yüzlerce vatandaş da bayrak yürüyüşüne katılarak kurtuluş coşkusuna ortak oldu.

Tarihi Hoşkadem Camii'nde düzenlenen törende, kapıya sembolik olarak asılan düşman bayrağı milis kuvvetleri tarafından indirilirken, ezanla birlikte camide Türk bayrağı dalgalandırıldı. Kurtuluş mücadelesinin simgelerinden biri olan "Hürriyet Kızı" da temsili törenle kurtarıldı. Hoşkadem Camii emekli imam hatibi Abdurrahman Yılmaz, şehitler için dua etti.

Törende konuşan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Mondros Mütarekesi'nin ardından Kozan'ın bir süre işgal altında kaldığını hatırlatarak, ilçe halkının büyük fedakarlıklarla yürüttüğü mücadele sonucunda özgürlüğüne kavuştuğunu vurguladı. Tarihi Hoşkadem Camii'nde dalgalanan "Hürriyet Kızı" sembolünün bağımsızlık mücadelesinin önemli simgelerinden biri olduğunu ifade etti.

Atlı, kurtuluş mücadelesinde önemli rol üstlenen Kurtoğlu, Topaloğlu Halil, Seydizade Hasan, Öndeş Dağlı, Mustafa Faik Üstün ve Duran başta olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Kozanlıların yalnızca kendi şehirlerinin değil, vatanın dört bir yanının müdafaası için cepheden cepheye koştuğunu söyledi. Geçmişte yaşanan acılara da değinen Atlı, işgal yıllarında bölge halkının büyük zorluklar yaşadığını hatırlatarak tarihi hafızanın canlı tutulmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Atlı ayrıca, Kozanlı 266 şehidin anısını yaşatmak amacıyla yaptırılan Adnan Menderes Şehitlik Anıtı'nın, şehrin şehitlerine duyduğu saygının en önemli sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından 6. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı halk konseri verdi. Konser, katılımcılardan büyük alkış aldı. Kozan Belediyesi Ebülfez Elçibey Halk Oyunları Topluluğu'nun sergilediği zeybek gösterisi de vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi. İlçede kurtuluş coşkusu gün boyu devam etti. - ADANA

Kaynak: İHA

