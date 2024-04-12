Kozan'da çocuklara bayram harçlığı dağıtan kişiye uzun kuyruk

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Bu da bayram harçlığı kuyruğu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi çocuklara bayram harçlığı dağıtacağını duyurunca evinin önünde uzun kuyruk oluştu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin çocuklara bayram harçlığı dağıtacağını duyurması üzerine evinin önünde uzun kuyruk oluştu.

Türkeli Mahallesi'nde Ali Baysal ve eşi Zeycan Baysal evinin bahçesine toplanan onlarca çocuk ile ramazan bayramının coşkusunu yaşadı. 2006 yılından buyana her yıl geleneksel hane getirdikleri bayramlaşmayı sürdüren aile mahallede yaklaşık 400 çocuk ile bayramlaşıp onlara bayram harçlığı verdi. Bu nedenle evin önünde çocuklar uzun kuyruk oluşturdu.

Emine Demir, bayram harçlıklarının bu yıl yükseldiği için mutlu olduğunu söyledi. Çocuklardan Ahsen Aktaş, önce evde ailesiyle bayramlaştığını, şimdi ise komşuları ile eski günlerdeki gibi bayramlaşmaya katıldıklarını kaydetti.

Mahallede yüzlerce çocuğun yüzünü güldüren Ali Baysal, mahallede her bayram geleneksel bayramlaşma düzenlediklerini kaydederek, "2006 yılından bu yana mahallede çocukların yüzünü güldürmek bu geleneği yaşatmak için hem çocuklarımız ile bayramlaşıyoruz hem de harçlık veriyoruz. Onların yüzü gülünce bizlerinde yüzü gülüyor. Güzel bir bayram programı oluyor ve mahallede tüm çocuklar bayramı şenlik havasında geçiriyor" dedi.

Eşi Zeycan Baysal ise her bayram çocuklarla bir araya geldiklerini kaydederek, "Çocukların yüzündeki gülümseme bizleri de çok mutlu ediyor. Yaklaşık 18 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Artık çocuklar alıştı bizlerde mutluyuz" diye konuştu.