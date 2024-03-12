Kozan'da İstiklal Marşı Okundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kozan'da İstiklal Marşı Okundu

Adana'nın Kozan ilçesinde İstiklal Marşının kabulünün 103. yıl dönümü nedeniyle ilçede belediye hoparlöründen İstiklal Marşı okundu. Kozan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünde etkinlik düzenlendi.

12.03.2024 20:26  Güncelleme: 20:33
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Kozan'da caddelerde İstiklal Marşı okundu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde İstiklal Marşının kabulünün 103. yıl dönümü nedeniyle ilçede belediye hoparlöründen İstiklal Marşı okundu.

Kozan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte zabıta ekipleri önce belediye hoparlöründen İstiklal Marşının önemi açıkladı. Ekipler daha sonra marşı okudu. İlçede vatandaşlar ve zabıta ekipleri bulundukları noktada hazır ola geçerek istiklal marşına eşlik etti.

Kozan Belediye Zabıta Müdürü Osman Taş, "İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümü nedeni ilçede duyarlılığımızı göstermek adına belediye hoparlöründen İstiklal Marşımızı okuduk. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.

Kaynak: İHA

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