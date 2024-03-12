Kozan'da İstiklal Marşı Okundu

Kozan'da caddelerde İstiklal Marşı okundu
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde İstiklal Marşının kabulünün 103. yıl dönümü nedeniyle ilçede belediye hoparlöründen İstiklal Marşı okundu.
Kozan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte zabıta ekipleri önce belediye hoparlöründen İstiklal Marşının önemi açıkladı. Ekipler daha sonra marşı okudu. İlçede vatandaşlar ve zabıta ekipleri bulundukları noktada hazır ola geçerek istiklal marşına eşlik etti.
Kozan Belediye Zabıta Müdürü Osman Taş, "İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümü nedeni ilçede duyarlılığımızı göstermek adına belediye hoparlöründen İstiklal Marşımızı okuduk. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.
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Türk sinema tarihine damga vuran filmlerin yapımcısı Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi önemli yapımların yapımcılığını üstlenmişti. Ayrıca, sinemaseverlerin kült mekanı olan 'Çiçek Bar'ın da kurucusuydu. Arif Keskiner, Türk sinemasına büyük katkılar sağlamış bir isimdir.
Adana doğumlu Arif Keskiner, İstanbul'a gelerek 27 yıl boyunca Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tuttu. Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik yapan Keskiner, Türkiye'ye döndükten sonra birçok fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca birçok film ve diziye de katkıda bulundu. Keskiner, Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açarak tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri haline getirdi.
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