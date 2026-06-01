Kozan'ın Kurtuluşu İçin Tarihi Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan'ın Kurtuluşu İçin Tarihi Ziyaret

Kozan\'ın Kurtuluşu İçin Tarihi Ziyaret
01.06.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, Kozan'ın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında müze ziyaret etti.

ADANA (İHA) – Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliği Müzesi'ni ziyaret ederek tarihi fotoğraf ve belgeleri yerinde inceledi.

Adana'da 2 Haziran Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri, Milli Mücadele dönemine ışık tutan tarihi belge ve fotoğrafların sergilendiği Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliği Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, tarihi fotoğraf ve belgeleri yerinde inceledi. İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen akademik inceleme gezisine Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kenan Ateşgöz ve beraberindeki öğretim üyeleri Doç. Dr. Sevda Ünal, Doç. Dr. Serkan Bulut rehberlik etti.

Müzede sergilenen eserler ile Milli Mücadele yıllarında bölgede yaşanan gelişmeleri inceleyen öğrenciler, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde yaşanan zorlukları tarihi belgeler üzerinden gözlemledi.

Öğrenciler, geçmişe tanıklık eden belgeleri yerinde incelemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, tarih bilincinin güçlenmesine katkı sağlayan etkinliğin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Çukurova Üniversitesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Kozan, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kozan'ın Kurtuluşu İçin Tarihi Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:25:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kozan'ın Kurtuluşu İçin Tarihi Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.