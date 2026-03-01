Kozluca Köyü'nün Hikayesi Kitapla Anlatıldı - Son Dakika
Kozluca Köyü'nün Hikayesi Kitapla Anlatıldı

01.03.2026 14:11
Masutake Matsubara'nın Kozluca Köyü'nü anlattığı kitap Türkçeye çevrildi ve yayımlandı.

JAPON antropolog Masutake Matsubara'nın Burdur merkez Kozluca Köyü'nü anlattığı Kozluca– Ceviz Köy adlı kitap Türkçeye çevrildi.

Kitabın çevirisini yapan Kozlucalılar Derneği Başkanı Yılmaz Kaygısız, Masutake Matsubara'nın 1972 yılında araştırma yapmak için geldiği İstanbul'da, Türk- Japon iş birliğiyle kurulan denizcilik okulunda öğretmenlik yapan Kozlucalı Osman Taşdemir'in yönlendirmesiyle Kozluca Köyü'ne geldiğini belirtti. Kaygısız, "1972 yılının ağustos ayında eşi Kazuko, tercümanı Sabri Çakır ve fotoğrafçısıyla Burdur'a geliyorlar. Kozluca Köyü'nde görevli Eğitmen Rıza ile tanışıyorlar. Araştırmalar 1972, 1973, 1976, 1978 ve 1979 yıllarında yapılıyor. Son olarak 1986 yılında tekrar geliyor. Kitap 1998 yılında yazılıyor. Bu eser, Kozluca'nın geçmişten geleceğe tarihinin ve kültürünün bir Japonun gözünden kitaplaştırılmış hali. Biz Kozlucalılar Derneği olarak varlığını bildiğimiz kitabın fotokopisinden çevirisini yaptırmıştık ancak yayımlayamamıştık. Japonya'daki bir Türk öğrenci vasıtasıyla kitabın orijinalini temin ettik. Dernek olarak kitabı Türkçe yayımlamaya karar verdik ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izinlerini alarak yayımladık" dedi.

Matsubara'nın kültürel ve tarihi katkısına da değinen Kaygısız, "Kültürel ve tarihi katkısı nedeniyle köyümüzdeki parka Masutake Matsubara adını vermek istiyoruz. Kozluca- Kemer yol ayrımındaki araziye onun adına bir çeşme yaptırmayı planlıyoruz. Kitapta köyümüzün adı 'Ceviz Köy' olarak geçiyor. Ceviz, Farsçada 'koz' anlamına geliyor. Kitapta Osmanlı'nın son yılları ile Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrası konular ayrıntılı anlatılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

