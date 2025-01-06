KSÜ'de 4.500 Türden Oluşan Böcek Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

KSÜ'de 4.500 Türden Oluşan Böcek Müzesi Açıldı

KSÜ\'de 4.500 Türden Oluşan Böcek Müzesi Açıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 4.500'den fazla böcek türü ile bir böcek müzesi kurdu.

06.01.2025 11:48
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), akademik çalışmalar kapsamında toplanan 4 bin 500'den fazla türün yer aldığı "böcek müzesi" oluşturdu.

KSÜ'deki bilim insanları tarafından 35 yıl boyunca yapılan akademik çalışmalar sırasında toplanan 4 bin 500'den fazla böcek türünün sergilenmesi amacıyla KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım'ın talimatıyla çalışma başlatıldı. Böcek müzesi için Ziraat Fakültesi içerisinde özel bir alan oluşturuldu.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AA muhabirine, böceklerin akademik çalışmalarda önemli bir materyal olduğunu belirtti.

Hazırlıkların tamamlandığını ve yakın zamanda müzenin ziyarete açılacağını aktaran Prof. Dr. Yasım, şöyle devam etti:

"Hocalarımız, yıllar içerisinde yaptıkları akademik çalışmalarda topladıkları böcekleri, kutularda, depolarda olan böcekleri, hepsini sergileyelim istediler. Türkiye'deki en büyük böcek müzelerinden birisini oluşturduk. 4 bin 500'den fazla böcek, cins tespiti yapılarak sergilenmekte. Ayrıca, henüz daha cins tespiti yapılamayan böcekler de var. Bunlar da yapıldıkça tekrar sisteme işlenecek. Gerçekten, bölge için çok güzel bir proje. Türkiye'deki, dediğim gibi en büyük böcek müzelerinden birisi. Bu, sadece akademik camianın değil, ilkokuldan üniversiteye kadar, bütün farklı branşta öğrencilerin ilgisini çekecek bir proje. İnşallah yakın bir zamanda açılışını yapacağız. Herkesi böcek müzesini ziyaret etmeye bekleriz."

Müzede Türkiye'den ve yurt dışından böcek çeşitleri var

Böcek müzesi projesini yürüten Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan da müzenin oluşturulmasında 35 yıllık bir birikimden yararlandıklarını belirtti.

Müzenin kurulumu için bir yıl süren yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran Aslan, bu süreçte yerel ve uluslararası işbirliklerinin önemli katkılar sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Aslan, Kahramanmaraş'ın doğa açısından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu anlatarak, "Burada 35 yıllık bir birikim var ve şunu söyleyeyim, çok ilginç böcek grupları da var, bunu gelen misafirlerimiz görecek. Onlar bize sordukça da bu konuda cevap vereceğiz. Bölgenin tek böcek müzesi burası. Buradaki böcekler, Türkiye'den var, yurt dışından var, Kahramanmaraş'tan var, yakın çevre illerden var. Yani bölge değil, Türkiye değil, dünyadaki bazı böcekler de var." dedi.

Bilim insanlarının böcekler üzerinde çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Aslan, yeni bulunan böceklerin de müzeye konulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sütçü İmam Üniversitesi, Kültür Sanat, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat KSÜ'de 4.500 Türden Oluşan Böcek Müzesi Açıldı - Son Dakika

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