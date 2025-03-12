Küçük Zeynep'in İstiklal Marşı Performansı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Küçük Zeynep'in İstiklal Marşı Performansı

Edirne'de Zeynep Sevde Soyak, İstiklal Marşı'nı ezbere okuyarak duygusal anlar yaşattı.

12.03.2025 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan küçük Zeynep'in performansı duygulandırdı

Minik yürekten büyük coşku: Duygu dolu anlar yaşandı

EDİRNE - Edirne'de, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Programda birinci olan ilkokul öğrencisi Zeynep Sevde Soyak, İstiklal Marşı'nı ezbere ve büyük bir coşkuyla okuyarak izleyicilerden tam not aldı.

Edirne'de Halk Eğitim Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile devam etti. Daha sonra sahneye çıkan İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışması birincisi Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencisi Zeynep Sevde Soyak, gösterdiği performans ile kendisine hayran bıraktı. Küçük kızın İstiklal Marşı'nı okuması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Katılımcılar ve Edirne Valisi Yunus Sezer de bu anları telefonlarına kaydetti. Küçük yaşına rağmen gösterdiği büyük performans salondan büyük alkış toplarken, protokol üyeleri ve öğretmenler minik Zeynep'i tebrik etti.

Programda 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Ayşegül Değirmencioğlu da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un anıldığı etkinlikte, öğrencilerin okuduğu şiirler ve sahnelenen gösteriler büyük beğeni topladı.

Edirne Valiliği öncülüğünde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan program 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'Bir yıldız bir hilal ilelebet istiklal' oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Edirne, Kültür, Eğitim, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Küçük Zeynep'in İstiklal Marşı Performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye’den ayrılamayacak Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye'den ayrılamayacak
İddianame hazır Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
Dortmund, Salih Özcan’ın biletini kesti Dortmund, Salih Özcan'ın biletini kesti
Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi
Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm

13:28 Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye’den ayrılamayacak Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye'den ayrılamayacak
13:22 İddianame hazır Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor
12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
12:20 Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
21:15 İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
21:03 Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
20:27 Dortmund, Salih Özcan’ın biletini kesti Dortmund, Salih Özcan'ın biletini kesti
20:27 Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
20:07 Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi
19:41 Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
19:09 Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
18:28 Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
18:25 Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 14:02:54. #7.12#
SON DAKİKA: Küçük Zeynep'in İstiklal Marşı Performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.