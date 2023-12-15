Küçükçekmece Belediyesi 4,5 Yılda 1 Milyon Seyirciye Ulaştı

Sanatseverlere; konser, sergi, tiyatro, sinema ve söyleşi gibi geniş yelpazede pek çok kültür sanat etkinliğini ücretsiz sunan Küçükçekmece Belediyesi, 4,5 yılda 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştığını duyurdu.

Kent sakinlerini 4,5 yılda birbirinden farklı 2 bin 307 kültür-sanat etkinliğiyle buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, 1 milyon 186 bin 369 katılımla binlerce seyirci ağırladı.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ücretsiz etkinliklere; Atakent, Sefaköy ve Cennet Kültür ve Sanat Merkezleri, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, Yaşar Kemal Sanat Evi, Kemal Paşa Semt Konağı, Güzel Sanatlar Akademisi ve Müzik Akademisi ev sahipliği yapıyor.

Küçükçekmece'de bu ay Ali Baba ve Kırk Haramiler, Bir Don Kişot Macerası, Çok Şirin Patiler, Mızıkacılar Bremende, Eşit Masallar tiyatro oyunları çocuklarla buluşacak. Hakkı Ergök, Kemal Başar, Zeynep Gülmez gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı 'Çılgın Zamanlar' oyunu Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde yetişkin sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Başrollerini ünlü oyuncular Deniz Barut ve Deniz Hamzaoğlu'nun paylaştığı 'Gellert Tepesi'nde Düş ve Gerçek' isimli oyun ise Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.