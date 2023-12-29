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Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde Ücretsiz Eğitimler Başladı - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde Ücretsiz Eğitimler Başladı

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde çocuk, genç ve yetişkinlere sanat eğitimleri verilmeye başlandı. Akademide 30 farklı branşta, 568 öğrenciyle eğitimler gerçekleştiriliyor.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi\'nde Ücretsiz Eğitimler Başladı
29.12.2023 - 10:35,  Güncelleme: 11:10
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Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nin ücretsiz eğitimleri başladı. Çocuk, genç ve yetişkinlere sanat eğitimleri veren akademide, eğitimler yeni dönemde 30 farklı branşta, 568 öğrenciyle gerçekleştiriliyor.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde 6 sanat atölyesi, 1 video art stüdyosu, 1 animasyon stüdyosu, 1 dijital tasarım stüdyosu, 1 konsept tasarım atölyesi, 1 galeri, 1 yaratıcı çocuk atölyesi, 1 kütüphane, 1 çini seramik fırın atölyesi, teras ve dinlenme alanları yer alıyor.

30 FARKLI BRANŞTA, HER YAŞA HİTAP EDEN EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Eğitim çağındaki çocuklara ve gençlere yeni beceriler kazandıran ve yaratıcılıklarını keşfedecekleri bir ortam sunan akademide, çocuklara resim, Güzel Sanatlara Hazırlık ve Ebru branşlarında yaratıcı sanat eğitimleri veriliyor. Yeteneği olan özel gereksinimli çocuklara yönelik ise özel çocuk sanat eğitimleri düzenleniyor.

Yetişkinler için 16 farklı branşta Akademik Sanat Eğitimi gerçekleştirilerek; Temel Sanat Eğitim, Resim (Temel), Çağdaş Sanat Pratikleri, Sanat Tarihi, Sanatta Tasarım ve Kurgu, İnce Kağıt Oymacılığı (Katı'), Kağıt Konservasyonu, Resim Teknikleri, Fotoğraf, Minyatür, Seramik, Tezhip, Ebru, Klasik Cilt, Çini branşlarında eğitimler veriliyor. Akademide kurulan dijital altyapı ile Dijital İllüstrasyon, Video Art, Video Kurgu, Dijital İçerik Üretimi, Video Çekim Teknikleri, Animasyon, Karakter Tasarımı, Çizgi Roman branşlarında çocuk ve yetişkinlere yönelik eğitimler düzenleniyor.

Güzel Sanatlar Akademisi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile yapılan 'Sanatta İş Birliği Protokolü' kapsamında eğitim süresini başarıyla tamamlayan öğrencilere, başarı sertifikası veya katılım belgesi takdim ediyor.

Akademideki eğitimler 1-3 yıl aralığında devam edecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde Ücretsiz Eğitimler Başladı - Son Dakika
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