Kukla Deve Geleneği Bayramda Canlandı

29.05.2026 16:00
Demirci'deki kukla deve geleneği, Bayram'da yardım için açık artırma etkinliğiyle sürdü.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde bir asırdan uzun süredir sürdürülen 'kukla deve' geleneği, bu Kurban Bayramı'nda da renkli görüntülere sahne oldu. Ev ev gezilerek toplanan yardımların köy meydanında açık artırmayla satıldığı etkinlikten elde edilen gelirin, köyün ihtiyaçları ile evlenecek gençlerin düğün masraflarında kullanılacağı belirtildi.

Örücüler Mahallesi'nde atalardan miras kalan yaklaşık 135 yıllık bayram geleneği bu yıl da sürdürüldü. Etkinlik, akşam namazının ardından başladı. Mahalle gençlerinin hazırladığı kukla deve, davul ve zurna eşliğinde sokaklarda dolaştırıldı.

7'den 70'e mahalle sakinlerinin eşlik ettiği kukla deve, sokak sokak gezerek evlerin kapısını çaldı. Gelenek kapsamında mahalle sakinleri devenin üzerine 'yemeni' adı verilen yöresel başörtülerini bağlayıp para bağışında bulundu. Etkinlikte deveye eşlik eden 'cazgır' adı verilen kişiye ise şeker, çay, tuz, yağ, ekmek, salça ve havlu gibi çeşitli gıda ve ev eşyaları hediye edildi. Yürüyüş, köy meydanında sona erdi. Meydanda toplanan vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde yöresel oyunlar oynayarak bayramı kutladı. Daha sonra evlerden toplanan yiyecek ve eşyalar, kurulan platformda açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Açık artırmadan elde edilen gelirin, köyün ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında ve evlilik hazırlığı yapan gençlerin düğün masraflarına katkı sağlamak amacıyla kullanılacağı bildirildi.

'BÜYÜK BİR MİRAS'

Örücüler Mahalle Muhtarı Fikret Yıldız, "Köyümüzde yapılan deve eğlencesi bize dedelerimizden, atalarımızdan kalan büyük bir miras. Bu geleneğin yaklaşık 130 yılı aşkın süredir yaşatıldığını biliyoruz. Bizim de amacımız bu kültürü koruyup gelecek kuşaklara eksiksiz aktarmak. Bu eğlence sayesinde hem bayramı layığıyla yaşayıp eğleniyoruz hem de köyümüzün yararına, gençlerimizin hayrına yardım topluyoruz. Köyümüze dışarıdan gelen misafirlerle de çok sıcak ve samimi bir bütünleşme sağlanıyor" dedi.

Kaynak: DHA

