Kukla Deve Geleneği Bayramda Renkli Anlar Yaşattı

29.05.2026 14:53
Demirci'de 135 yıllık kukla deve geleneği, bayramda yardımlarla dolu bir etkinlik oldu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, yaklaşık 135 yıldır Kurban Bayramlarının vazgeçilmez bir parçası olan "kukla deve" geleneği, bu bayramda da renkli görüntülere sahne oldu. Mahalle meydanında toplanan yardımlar açık artırmayla satılırken, elde edilen gelirlerin köyün ortak ihtiyaçları ve evlenecek gençlerin düğün masrafları için kullanılacağı belirtildi.

Demirci ilçesine bağlı kırsal mahallelerde asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında, bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde özel bir eğlence düzenlendi. İlçenin Örücüler Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar bayram neşesini hep birlikte yaşadı.

Ev ev gezip yardım topladılar

Köyde her Kurban Bayramı'nın birinci veya ikinci günü akşamı organize edilen etkinlikte, akşam namazının kılınmasının ardından kukla deve, davul ve zurna eşliğinde sokaklara çıkarıldı. Mahalle sakinlerinin de eşlik ettiği kukla deve, köydeki evleri tek tek ziyaret etti. Gelenek gereği, vatandaşlar kapılarına gelen kukla deveye para bağışında bulunurken, devenin üzerine "yemeni" adı verilen geleneksel başörtüleri bağlandı. Deveye eşlik eden "cazgır" karakterine ise mahalleli tarafından şeker, çay, tuz, yağ, ekmek, salça ve havlu gibi çeşitli gıda ve ev eşyaları hediye edildi.

Toplanan yardımlar açık artırmayla satıldı

Davul zurna eşliğinde neredeyse tüm evleri dolaşarak bayram havasını canlı tutan kukla deve ve beraberindekiler, turu mahalle meydanında tamamladı.

Meydanda toplanan köy gençleri ve vatandaşlar, müzik eşliğinde oynayarak keyifli anlar yaşadı. Gecenin sonunda ise evlerden toplanan tüm yiyecek ve eşyalar, köy meydanında kurulan alanda açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Kıran kırana geçen açık artırmadan elde edilen gelirlerin, köyün ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında ve evlilik hazırlığı yapan mahalle gençlerinin düğün masraflarına destek olmak amacıyla kullanılacağı belirtildi.

"Kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz"

Gelenekle ilgili açıklamalarda bulunan Örücüler Mahalle Muhtarı Fikret Yıldız, kültürü yaşatmaktan gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Köyümüzde yapılan deve eğlencesi bize dedelerimizden, atalarımızdan kalan bir gelenek. Bu geleneğin yaklaşık 130-135 yıldır sürdüğünü biliyoruz. Biz de bu kültürü yaşatıp gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Deve eğlencesinde hem eğleniyoruz hem köy yararına yardım topluyoruz. Ayrıca köyümüze gelen vatandaşlarla samimi bir ortam oluşuyor." - MANİSA

Kaynak: İHA

