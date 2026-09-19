Kula\'da kurtuluşun 104. yılı etkinliğinde Zeynep Dizdar konserine katılım düşük kaldı

Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kapsamında Kula Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama etkinliklerinin ikinci gününde sevilen sanatçı Zeynep Dizdar sahne aldı. Konserinde beklenen katılımın gerçekleşmemesi dikkat çekti.

Kutlamaların ilk gününde Ankaralı sanatçı Hüseyin Kağıt'ın sahne aldığı konserde Kula Kent Meydanı vatandaşlarla dolarken, ikinci gün Zeynep Dizdar'ın sahne aldığı konserde aynı yoğunluk görülmedi.

Zeynep Dizdar, sevilen şarkılarını Kula halkı için seslendirirken konser alanındaki boşluklar gözlerden kaçmadı. İlk gün Hüseyin Kağıt konserinde meydanı dolduran kalabalığın ardından, ikinci gün Zeynep Dizdar konserinde katılımın belirgin şekilde daha düşük olması dikkat çekti.

İki gün üst üste düzenlenen konserlerde ortaya çıkan katılım farkı, vatandaşların konser programlarına olan ilgisinin aynı düzeyde olmadığını da gözler önüne serdi.

Kula'nın kurtuluşunun 104'üncü yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler, konser programları ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.