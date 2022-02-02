Üye Girişi
Kula'da öğrenciler ve veliler için tiyatro etkinliği - Son Dakika

Kula'da öğrenciler ve veliler için tiyatro etkinliği

02.02.2022 08:54
Kula'da öğrenciler ve veliler için tiyatro etkinliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler ve yetişkinler için tiyatro etkinliği düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler ve yetişkinler için tiyatro etkinliği düzenledi.

Kula Belediyesi Kültür Merkezi çok amaçlı salonda düzenlenen etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından çocuklar için "Keloğlan ve Bizimkiler", büyükler için ise Mehmet Akif Ersoy'un "Küfe" adlı eseri canlandırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörü Faik Şentürk, salgın nedeniyle uzun zamandan bu yana hasret kaldıkları sanatsal faaliyetlere iki oyunla başladıklarını, etkinliklerin süreceğini bildirdi.

YORUMLAR
500

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, Keloğlan, Tiyatro, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kula'da öğrenciler ve veliler için tiyatro etkinliği - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:50 İbrahim Tatlıses'ten yeni yatırım! 700 kişiye iş imkanı sunacak
08:43 Oturma düzeni polemiğine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Müsamere oynamıyoruz
08:36 Gece boyunca boş arazide kazı yapıldı! Polis ekipleri nöbet tuttu
08:33 Survivor'da eleme adayı olan Evrim: Kaypak karakterli insanlar yüzüme gülmesin
08:25 Güncel altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
08:12 Kabinede yeni değişiklikler mi var? "Pakdemirli gidiyor, Mehdi Eker geliyor" iddiası
08:08 Diyanet'ten "Metaverse ile sanal hac kabul olur mu?" sorusuna yanıt
08:03 Meteoroloji' den 50 kente kritik uyarı! İstanbul öğleden sonra yağmur altında
07:58 Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranın ifadesi pes dedirtti: Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim
07:56 Ceylan Ertem'in tacizcisi birlikte olmak için cinsiyet bile değiştirdi: 6 yıldır taciz ve takip altındayım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 09:03:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kula'da öğrenciler ve veliler için tiyatro etkinliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement