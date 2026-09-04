Kula'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kula'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kula\'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde, Yunan işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü çelenk sunumu, şehitlik ziyareti, kortej yürüyüşü, halk oyunları ve mehteran gösterisiyle kutlandı; programda Kaymakam Altuntaş konuşma yaptı.

Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı.

Manisa'nın Kula ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü sebebiyle kutlama programı düzenlendi. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, ilçe şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp dualar edildi. Sonrasında ise Hisarkapı kavşağından başlayıp Kent Meydanı'nda sona eren kurtuluş korteji ve şehitleri anma yürüyüşü yapıldı.

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Kaymakamı Talha Altuntaş yaptı. Konuşmaların yapılmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Taner Akkal ve YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu tarafından gönderilen kutlama tebrik ve telgrafları okundu. Daha sonra öğrenciler tarafından günün önemini anlatan şiirlerin okunması, halk oyunları, yaren ekibi, mehteran gösterisi, mahalli sanatçı Sami Dinç'in mini konseri ve cimnastik gösterisi ile program sona erdi.

Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlama programına; Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Garnizon Komutanı Personel üsteğmen Akif Büyüktolu, İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Celalettin Şahbaz, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, kolluk kuvvetleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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