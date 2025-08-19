Küllüoba Höyüğü'nde Önemli İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Küllüoba Höyüğü'nde Önemli İşbirliği

Küllüoba Höyüğü\'nde Önemli İşbirliği
19.08.2025 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Küllüoba ekmeği için yabancı maya firmasıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba Höyüğü'nde yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan, dünyada nadir rastlanan arkeolojik buluntular arasında yer alan ve 5 bin 200 yıl öncesine ait olduğu belirlenen "Küllüoba ekmeği" ile kazıların sürdürülebilirliği ve tanıtımı amacıyla yabancı bir maya firmasıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Kazıların 1996 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle başladığını hatırlatan Prof. Dr. Murat Türkteki, çalışmaları 2019'dan bu yana kazı başkanı olarak sürdürdüğünü kaydetti.

Yenikent İlkokulu bahçesinde yer alan Küllüoba Höyüğü Kazı Evi'nde yabancı bir maya şirketiyle işbirliği protokolü imzalandığını belirten Prof. Dr. Murat Türkteki, "Bugün Küllüoba Kazısı için çok anlamlı bir adım atıyoruz. Bir arkeolojik kazı sadece toprak altındaki geçmişi ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda bu topraklara duyulan sevgi, merak ve sorumluluğun da bir parçasıdır." dedi.

Türkteki, işbirliği sayesinde kazının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini dile getirerek, "Bu ortaklık yalnızca bilimsel değil, kültürel miras bilincinin yaygınlaşmasına da katkı sağlayacak. Küllüoba, MÖ 3200'e yani günümüzden 5 bin 200 yıl öncesine ait planlı tasarlanmış bir şehir yerleşkesidir. Burada insanlar ev yaptılar, ürettiler ve paylaştılar. Hepinizin bildiği gibi ekmeklerini de paylaştılar." diye konuştu.

Kazılarda bulunan ve "Küllüoba ekmeği" olarak adlandırılan kalıntının dünyada nadir örneklerden biri olduğuna dikkati çeken Türkteki, şöyle devam etti:

"Bu ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Halk Ekmek'in katkıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin destekleriyle yeniden üretildi. Fermantasyonun uzmanı olan bir kuruluşun, tarihin mayasını tutan bu topraklara desteği son derece anlamlıdır. Bu iş sabır, emek, inanç ve aynı zamanda destek gerektiriyor. Biz sadece arkeolojik katmanları değil, insanlığın ortak belleğini de ortaya çıkarmaya çalışıyoruz."

Prof. Dr. Murat Türkteki, 5 bin yıl önce yaşayan insanların beslenme alışkanlıkları, sağlık sorunları ve kuraklıkla mücadele yöntemlerinin bu tür buluntular sayesinde daha net anlaşılabildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Seyitgazi, Tarım, Emlak, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Küllüoba Höyüğü'nde Önemli İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Beşiktaş’ta ayrılık açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi’nin rekoruna dikti Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti
Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici

12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
13:00
Meclis’in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı İşte yakalandığı an söyledikleri
Meclis'in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı! İşte yakalandığı an söyledikleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 13:26:32. #7.11#
SON DAKİKA: Küllüoba Höyüğü'nde Önemli İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.