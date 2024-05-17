Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ermenistan Bakanı Andreasyan ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ermenistan Bakanı Andreasyan ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ermenistan Bakanı Andreasyan ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkmenistan'da düzenlenen Uluslararası Kültür Bakanları Konferansı'nda Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kültürel işbirliği ve tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün ortaklaşa restorasyonu konuları ele alındı.

17.05.2024 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ersoy, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gerçekleştirilen Uluslararası Kültür Bakanları Konferansı'na katıldı.

Bakan Ersoy, konferans marjında, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Andreasyan ile görüştü.

Görüşmede, Bakanlar, diğer hususlar yanında kültürel konulardaki işbirliğinin, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme yolunda sağladığı katkıyı vurguladı.

Ersoy, Ermenistanlı mevkidaşıyla tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün ortaklaşa restorasyonu konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Türkmenistan, Ermenistan, Konferans, İpek Yolu, Türkiye, Kültür, Diplomasi, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ermenistan Bakanı Andreasyan ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 04:06:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ermenistan Bakanı Andreasyan ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement