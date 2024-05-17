Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ermenistan Bakanı Andreasyan ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ersoy, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gerçekleştirilen Uluslararası Kültür Bakanları Konferansı'na katıldı.
Bakan Ersoy, konferans marjında, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Andreasyan ile görüştü.
Görüşmede, Bakanlar, diğer hususlar yanında kültürel konulardaki işbirliğinin, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme yolunda sağladığı katkıyı vurguladı.
Ersoy, Ermenistanlı mevkidaşıyla tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün ortaklaşa restorasyonu konusunda görüş alışverişinde bulundu.
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