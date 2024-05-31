Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi\'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'da düzenlenen 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'nde bulunan 45 eseri inceledi. Sergi, Bursa Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde bir ay boyunca ziyaretçilere açık olacak.

31.05.2024 15:05
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'ndeki eserleri inceledi.

Yarışmada ödül ve sergilemeye değer bulunan 45 eser, Bursa Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy'a, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer ilgililer eşlik etti.

Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, bir ay açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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